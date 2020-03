Les mémoires du réalisateur Woody Allen publiées au mois d'avril

Woody Allen, en 2014 - (Global Panorama, CC BY-SA 2.0)

Attendues depuis longtemps — des rumeurs couraient déjà en 2003 —, les mémoires du réalisateur Woody Allen seront finalement publiées le 7 avril prochain. Une parution d'envergure, même si elle sera, comme chaque sortie d'un de ses films ou attribution de récompenses, aussi l'occasion de s'interroger sur les accusations portées à son égard par sa fille adoptive, Dylan Farrow.Apropos of Nothing permettra à Woody Allen de raconter sa vie, « à la fois personnelle et professionnelle, et de décrire son travail au cinéma, au théâtre, à la télévision, dans les clubs et sur le papier », rapporte l'Associated Press. Également musicien, Woody Allen abordera dans son livre ses relations personnelles, amoureuses ou amicales avec différentes personnalités.L'ouvrage aurait pu ne jamais voir le jour, puisqu'en mai dernier, le New York Times rapportait que le réalisateur rencontrait peu d'intérêt pour ses mémoires , cherchant à le vendre à différents éditeurs. La faute à un public américain peu intéressé par ses films, d'une part, mais aussi aux accusations de Dylan Farrow.Woody Allen avait fait l'objet de deux enquêtes dans les années 1990, pour ses mêmes accusations d'abus sexuels de la part de Farrow, sans que des éléments ne soient retenus contre lui. Depuis, il clame son innocence, mais sa fille adoptive ne renonce pas pour autant.Outre ses pièces de théâtre, Allen a déjà publié plusieurs livres, dont Dieu, Shakespeare et moi (traduction de Michel Lebrun, Points) et L'erreur est humaine (traduction de Nicolas Richard, Flammarion).