“Les mercredis à lire” : maintenant, McDonald's offre des livres aux enfants

Joyeuses lectures avec McDo

“Les mercredis à lire”







Papa Bisous : un ours calin

Tous les soirs, en rentrant du travail, Papa joue avec ses sept enfants. Et quand vient l’heure de se coucher, hors de question d’oublier la tournée des bisous ! Le bisou papillon pour Louison, le bisou esquimau pour Léo... Une histoire tout en douceur, à lire avant de se coucher, pour accompagner le bisou du soir !

En décembre 2014, les fast foods américains dévoilaient un premier pan de leur projet : en collaboration avec Hachette Jeunesse, les menus pour enfants, Happy Meal (ou Joyeux festin au Québec), seraient accompagnés d’un ouvrage original. Alexandre Jardin avait alors ouvert le bal.Cette présence du livre dans les menus avait cependant débuté avec Nathan, en avril 2012 — et la parution de 4 titres apportant des « réponses sérieuses [qui] participent d’une volonté pédagogique ». Mais l’éditeur avait été remplacé, au profit de volumes plus fictionnels.Après Jardin, Marc Levy prit les commandes et dernièrement Katherine Pancol — des nouveautés qui sortaient peu après le salon du livre jeunesse de Montreuil. D’ailleurs, la seule présence de l’enseigne au grand M jaune (qui a dit, la Marque jaune ?) avait fait jaser…Et ce, toujours dans la perspective revendiquée « proposer d’autres médiations », ainsi que nous le confirmait la marque.Le SLPJ, pour sa part, se défendait de tout prosélytisme : « À moins d’être aveugles, comment ne pas constater que ces publics sont aussi assez massivement ceux des restaurants McDonald’s. Et ces derniers leur distribuent 10 millions d’ouvrages par an. »Notons que les liens entre McDo et la littérature jeunesse ne s’arrêtent pas là : l’entreprise prend part depuis quelques années à la grande fête jeunesse, Partir en livre, initiée par le Centre national du livre.Fort en tout cas de ses engagements passés, McDo décide de donner un rendez-vous, un mercredi par mois. Pour ce jour des enfants, tout Happy Meal acheté conduira à l’obtention d’un livre jeunesse offert. « Il s’agit d’une distribution gratuite, en plus du jouet ou du livre qui accompagne déjà le menu », nous indique la marque.Ce premier mercredi de septembre a donc donné le top départ, et maintenant, chaque premier mercredi du mois, l’opération sera reconduite, jusqu’à épuisement des stocks.Cette nouvelle collection de titres est inaugurée par Karine-Marie Amiot et illustré par Gérald Guerlais. Et le livre en question n’est autre que Papa Bisous, sorti en 2017 aux Deux coqs d’or. Résumé :Que l’on ne s’y trompe cependant pas, depuis 1991, Deux Coqs d’or est un département du groupe Hachette Livre : l’affaire reste donc entre initiés. Difficile d’imaginer que ce Georges Duplaix et Frédéric Richshöffer, qui avaient originellement fondé en 1949 les éditions Cocorico, penseraient de cet héritage.Ainsi, quand McDo indique avoir, par son comité, sélectionné un panel d’ouvrages publiés chez des éditeurs français, se rendre compte que tout commence avec Hachette prête à sourire. Nous verrons bien quelles sont les publications suivantes retenues.« Une belle occasion pour les familles de faire découvrir aux lecteurs en herbe les trésors récents de l’édition jeunesse et pourquoi pas de commencer à se constituer une jolie bibliothèque », conlut en tout cas la filiale française.