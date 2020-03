Les mesures de DOC&Cie pour les libraires et éditeurs

« Tout sera mis en œuvre pour régler les échéances à venir aux éditeurs concernés, quitte à mettre en place un prorata solidaire et de ne laisser personne sans ressources », indique Anne Clerf, directrice de la diffusion et de la distribution DOD&Cie.Et d’annoncer une série de mesures prises :• DOD&cie créditera tous les retours reçus à ce jour• Nous travaillons avec tous les éditeurs à une refonte complète des plannings de parution jusque fin décembre afin de veiller à ne pas engorger les libraires dès la reprise et garantir des offices cohérents.• Ne paraîtront en mai que les titres jugés indispensables et qui auront une couverture médiatique assurée• Nous reportons tous nos offices de jeux au 2e office de juin en octroyant +30 jours d’échéance aux libraires• Nos offices BD sont regroupés sur fin juin et fin août de façon à expédier des colis pertinents aux libraires spécialisés.« Notre dépôt restera ouvert et nous allons, avec toutes les conditions de sécurité sanitaire qu’il se doit, pouvoir recevoir les ouvrages expédiés et traiter les commandes des librairies qui continuent leur activité en ligne », indique cependant l’entreprise.