Les Millenials, des trentenaires optimistes pour l'avenir

« Nos Trente Ans, c’est le portrait d’une génération à qui on a expliqué que tout avait déjà été vécu avant elle, que l’Histoire n’était plus en marche. Comment construire un destin, un rêve à partir de ça ? », explique l’auteur.Ainsi, « j’ai voulu me poser les questions que se posent la plupart de mes amis nés dans les années 1980, sur les sujets principaux de la vie : amour, sexe, travail, politique, famille... Sommes-nous différents de nos parents, ou reproduisons-nous les mêmes espoirs, les mêmes erreurs qu’eux ? »Six personnages, plongés dans un XXIe siècle plutôt chamboulé. Claire, l’avocate fiscaliste et carriériste ; Sonia à la candeur touchante ; Sybille, prof de fac désabusée ; Gautier qui nous embarque dans ses rêves de succès et de tapis rouges ; Mickaël qui fait carrière dans les pompes funèbres et Samir, chauffeur Uber dont le regard acéré sur la société nous interpelle…Et pour accompagner la sortie de ces six épisodes, l’institut Opinea a été sollicité pour brosser un portrait de ces Millenials — un de plus, certes, mais toujours révélateur. L’étude est en écho aux différentes thématiques des épisodes. Chose rassurante (ou totalement affolante), ils seraient 82 % à se dire optimistes pour l’avenir.Pourtant, 69 % ont peur de la mort.Côté cœur, la moitié des répondants estime qu’on peut tomber plusieurs fois amoureux dans une vie — mais époque oblige, le mot amour est associé à la nécessité de faire des concessions pour 28 %.Chose amusante, 71 % estiment maîtriser la technologie, mais combien ignorent que les assistants vocaux sont de véritables espions de leurs moindres paroles ?Le reste est à découvrir dans l’infographie.