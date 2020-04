Les milliardaires en voie de disparition – mais Jeff Bezos reste le roi

Ronald Woan, NN BY NC 2.0





Que le quidam se rassure, les milliardaires se portent malgré tout plutôt bien, mais ils sont sévèrement frappés par la crise. En effet, en valeur nette moyenne, ils ne comptent plus que 8 milliards $ par tête, contre 8,7 milliards $ l’an passé.Et comble, ils sont 1062 a avoir vu leur fortune s’effondrer du fait des turbulences que le marché a connues depuis le début de l’année.Toutefois : les États-Unis comptent toujours le plus grand nombre de milliardaires, avec 614 sur le territoire, suivis de la Chine avec 456. Le communisme va bon train.En top de ce classement, et malgré les 38 milliards versés à son ex-épouse, Marckenzie Bezos — qui, moralité, intègre le classement des milliardaires 2020, à la 22e position — Jeff Bezos reste l’homme le plus riche du monde.Avec 113 milliards $ à son actif, le grand patron d’Amazon supplante Bill Gates, avec 98 milliards $ — qui grappille 1,5 milliard de plus que l’année passée.Le classement est à retrouver ici