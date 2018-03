Les Mots retrouvés, une librairie revient à Vitry-sur-Seine

Le mois dernier, plus de 460 Vitriots ont manifesté leur enthousiasme : une librairie généraliste revenait en ville. Ils se sont mobilisés en réponse à l’initiative de la municipalité et des futurs libraires à la tête du futur établissement : aux citoyens de voter pour choisir le nom. Dans quelques semaines, courant avril, la librairie Les mots retrouvés ouvrira ses portes en lieu et place de l’ancienne librairie Lenfant.



(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA)

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA)



Dés la mi-avril, le local situé en centre-ville de Vitry-sur-Seine, avenue du parc, accueillera à nouveau une librairie généraliste. La librairie Lenfant avait fermé ses portes en 2014 pour cause de liquidation judiciaire. Ce sera Isabelle Léger, associée à Thierry Saillot, qui prendra la tête du nouveau lieu.



Les habitants espèrent que cette réouverture mettra fin à l’hécatombe des librairies de la ville. Bien que l’ouverture en 2013 de la librairie spécialisée dans la BD, Tome 47, ait été un succès, la dernière librairie généraliste de la ville, Plein Ciel, avait également fermé ses portes, un an à peine après la fermeture de Lenfant – et ce, malgré les mobilisations des habitants et de la SCOP.



On apprend également sur le site de la ville que la municipalité, dans un souci de préservation d’un « poumon culturel en centre-ville », avait conservé une partie des locaux à la fermeture de la librairie Lenfant afin d’accueillir à nouveau une librairie généraliste.



Le nom a été choisi à l’unanimité par les Vitriots avec 54,4 % des voies en faveur du nom « Les Mots retrouvés ». Les autres votants s’étaient partagés entre Vitry aux pages, Les Grandes Feuilles, Le Parti pris des mots ou encore Avenue des pages.



« Les Mots retrouvés, c’est un clin d’œil au Temps retrouvé de Proust, mais également au retour d’une librairie généraliste à Vitry, après plus de 2 ans » explique Éric Lauverjat, chef du service Commerce et Artisanat, au site de la ville.