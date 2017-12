Les noms des membres du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique dévoilés

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) est une instance consultative indépendante chargée de conseiller le ministère dans sa politique en matière de propriété intellectuelle. Il peut être consulté pour la résolution de certains litiges dans ce domaine, et rassemble des représentants des différentes professions concernées. Un arrêté du 5 décembre 2017 dévoile les nouveaux membres du CSPLA.

1. Au titre des représentants des établissements publics placés sous la tutelle du ministre en charge de la culture et chargés de conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel :

2. Au titre des représentants des professionnels :

Membre titulaire : M. Codant (Harold).Membre suppléant : M. Debarnot (Jean-François).Membres titulaires : MM. Davoust (Gérard), Tronc (Jean-Noël), Heyneman (Laurent), Rogard (Pascal), Mme Bertuccelli (Julie), MM. Rony (Hervé), Pelletier (Geoffroy), Mme Ferry-Fall (Marie-Anne), et MM. Da Lage (Olivier) et de Rengervé (Emmanuel).Membres suppléants : MM. El Sayegh (David), Badarou (Wally), Mme Baghery (Sahar), MM. Tilliet (Hubert), Mazars (Nicolas, ) Mme Bensimon (Maïa), MM. Maillard (Thierry), Cécile (Claude), Brillanceau (Olivier) et Delevingne (Olivier).Membres titulaires : MM. Macrez (Franck), Mossé (Marc) et Martin (Emmanuel).Membres suppléants : Mme Puell (Pauline) et MM. Duflot (Frédéric) et Villedieu (Julien).Membres titulaires : M. Blanc (Xavier) et Mme Jeancard (Anne-Charlotte).Membres suppléants : M. Tardif (Laurent) et Mme Alméras (Catherine).Membres titulaires : MM. Lasch (Alexandre) et Roger (Jérôme).Membres suppléants : Mme Colin (Karine) et M. Guez (Marc).Membre titulaire : Mme Guernalec (Carole).Membre suppléant : Mme Girard-Leduc (Philippine).Membres titulaires : MM. Bruneau (Christian) et Sergeant (Patrick).Membres suppléants : Mme Grillard (Maud) et M. Ouachtati (Samir).Membres titulaires : MM. Dutilleul (Pierre) et Chouraqui (Julien).Membres suppléants : MM. Robert (Arnaud) et Kermarrec (Yorric).Membres titulaires : Mmes Lebailly (Catherine) et Bertin (Catherine).Membres suppléants : MM. Montels (Benjamin) et Smet (Cyril).Membres titulaires : M. Goldsmith (Frédéric) et Mme de Labriffe (Hortense).Membres suppléants : MM. Prieur (Xavier) et Van der Puyl (Idzard).Membres titulaires : Mmes Riéty (Frédérique) et Brevan Masset (Aurélie).Membres suppléants : MM. Liberty (Alain) et Chusseau (Loïc).Membres titulaires : Mme Courbarien (Sylvie) et M. Frapier (Sébastien).Membres suppléants : Mmes Ottavi (Pascale) et Menasé (Laetitia).Membres titulaires : MM. Barbry (Eric), Delahaie (Amélien) et Tessier (Marc).Membres suppléants : MM. de Martino (Giuseppe), Cavanagh (Jean-Frank) et Soulet (Jérôme).Membre titulaire : M. Combot (Michel).Membre suppléant : M. Bressand (Gilles).Membres titulaires : MM. Bazot (Alain), Léonard (Julien), Lequeux (Alain) et Pérales (Christophe).Membres suppléants : MM. Autier (Antoine), Gérard (Olivier), Nivard (Sylvain) et Naegelen (Pierre).