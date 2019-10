Les nouvelles leçons du pouvoir de Hollande dispensées aux enfants

Ministerio de Relaciones Exteriores – (CC BY-SA 2.0)

La maison d’édition Glénat a annoncé hier, jeudi 17, qu’elle publierait en février 2020 un livre signé François Hollande et illustré par Laure Monloubou. Il s’agira d’une série documentaire avec pour thème principal… la République.Le livre aura pour titre Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes . Un ouvrage qui se veut à la fois ludique et didactique, et qui ambitionne d’apporter aux plus jeunes — dès que ceux-ci auront atteint les 5 ans ! — un regard éclairé sur l’histoire de notre démocratie et ses différentes Républiques.Son éditeur Glénat a loué auprès de l’AFP la démarche de l’ancien chef de l’État. À ses yeux, ce livre est déterminant en ce qu’il a été « écrit par un homme qui en a exercé les plus hautes fonctions et qui, à travers 40 ans de vie politique locale puis nationale, a cerné les attentes et les incompréhensions de ses concitoyens ».Et comme Hollande n’a pas la langue dans sa poche, un autre livre devrait paraître mercredi prochain chez Fayard. Il s’intitule Répondre à la crise démocratique. Sous la forme d’entretiens, l’ouvrage abordera les réflexions qui ne cessent de tarauder l’esprit de l'ex-président.Une discussion qui se penchera donc sur les tenants de notre Ve République, non sans en pointer ses multiples contradictions.[À paraître en février 2020] François Hollande – Leur République expliquée aux jeunes et aux moins jeunes – Glénat – 978 2344040843 - 15€[À paraître le 23/10] François Hoande – Répondre à la crise démocratique – Fayard/terre Nova – 978-2213716510 – 14€