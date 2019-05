Les Obama préparent une série documentaire sur Trump, pour Netflix

Barack et Michelle Obama à la Maison Blanche (Obama White House - U.S. Government Works)



The Fifth Risk : comment bien taper sur Trump



C'est en 2018 que Barack et Michelle Obama ont signé un contrat d'exclusivité avec Netflix pour produire des séries grâce à leur société Higher Ground. Sept projets devraient voir le jour durant les prochaines années, qu'ils s'agissent d'oeuvres fictionnelles ou non-fictionnelles. Bien évidemment l'ancien Président et l'ancienne Première Dame des Etats-Unis comptent bien satisfaire tous les publics et ainsi proposer des contenus destinés aux enfants comme aux adultes.Les offres devraient proposer des thématiques et des valeurs qui demeurent chers à l'ancien couple présidentiel, notamment la résilience, la détermination, l’espoir et l’unité. « Nous avons créé Higher Ground pour exploiter le pouvoir de la narration, explique Barack Obama dans un entretien à Rolling Stone . C’est pourquoi nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à propos de ces projets. En ce qui concerne les questions de race et de classe, la démocratie et les droits civils, et bien plus encore, nous sommes convaincus que chacune de ces productions ne divertira pas, mais éduquera, connectera et inspirera tout le monde. »La première série qui sera produite par Higher Ground est intitulée The Fifth Risk: Undoing Democracy. Elle devrait prendre la forme d'un documentaire en s'inspirant fortement de l'oeuvre de Michael Lewis. Le but de cette adaptation viserait à « présenter l’importance du travail de l’ombre effectué par des héros du quotidien qui guident notre administration et protègent notre nation », précise les équipes Netflix dans un communiqué. Cependant aucune date de diffusion n'a été communiquée pour le moment.L'ouvrage de Lewis met en scène un président élu qui n’a rien préparé pour son arrivée au pouvoir et qui ne s’intéresse que modérément à son quotidien à la tête de l'Etat. L’écrivain n'hésite pas à rappeler, tout le long du roman, les nombreux choix selon lui discutables de Donald Trump pour composer son administration.D'autre part, les Obama travaillent également sur une adaptation de la série du quotidien New York Times, Overlooked, en hommage à toutes les personnalités dont le décès n’avait pas été mentionné dans le célèbre quotidien américain à l’époque des lois Jim Crow, principalement à cause de leur sexe ou leur couleur de peau. Avec l'aide de Priya Swaminathan et Tonia Davis, un long-métrage sur Frederick Douglass, ancien esclave noir devenu le symbole de l’abolitionnisme, devrait aussi voir le jour.De belles années s'offrent à l'ancien couple présidentiel. Michelle Obama a déjà fait une belle entrée en matière grâce à ses mémoires intitulées Becoming (Devenir en français, traduit par Odile Demange et Isabelle D. Taudière aux éditions Fayard). Son ouvrage s'est vendu à 10 millions d'exemplaires en seulement quelques mois et a permis à Penguin Random House de battre des record en termes de chiffre d'affaires en 2018.via The Bookseller