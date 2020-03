Les organismes de formation pour libraires basculent sur le distanciel

Krazy Kat (Bordeaux) - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)





– classes virtuelles, accessibles depuis un ordinateur ou smartphone,

– envois de supports de cours détaillés, à travailler en autonomie pendant des créneaux dédiés

– exercices à faire à la maison avec rendu par mail.

« Le lancement était prévu pour le 1er mai, mais nous préférons l’avancer en regard de la situation », explique Xavier Deshors, gérant de Book Conseil. « Il ne s’agit pas simplement de compenser : cela s’inscrivait dans le développement logique de nos offres ». L’ensemble du catalogue sera prêt pour le 1er avril, avec pour projet la formation professionnelle continue.Avec l’opérateur Tree Learning, la société organise un parcours total, avec un système de vérification des acquis à mesure de l’avancée dans la formation (e-learning et exercices en ligne). Pour ce faire, les formateurs ont été eux-mêmes formés en pédagogie à distance.La solution alterne classe virtuelle animée, e-learning et étude de cas, entièrement en ligne. « L’objectif est de se rapprocher au plus près que ce que l’on pourrait offrir avec du présentiel », reprend-il. Les modules sont de plus courte durée, pour simplifier et ne pas surcharger les enseignements.L’outil prend en charge tous les documents nécessaires (conventions, attestation de formation, attestation de présence…), ainsi que la transmission des comptes rendus de formation, transmission de synthèse des cours et résultats des exercices servant d’évaluation, et ce pour l’ensemble des apprenants. Ce dernier point est en effet obligatoire pour la réforme.De son côté, l’INFL annonce que toutes les formations « continues et de reconversion professionnelle sont pour l’instant reportées ». Sa solution de cours à distance vise les formations en alternance, à travers « des modalités d’enseignement spécifiques pour que les apprentis ne soient pas pénalisés par cette situation exceptionnelle », note l’Institut.Plusieurs outils sont ainsi mis en place :« Nous avons bien conscience que cette situation est inédite pour nous tous. Nous essayons donc de maintenir au mieux la formation, tout en prenant en compte l’urgence sanitaire » assure l’équipe de l’INFL.