Les Orphelins Baudelaire de retour pour une ultime saison en 2019

Netflix - CC BY 2.0

La troisième saison — qui adapte les quatre derniers livres de la série de Lemony Snicket, aka Daniel Handler — voit les Baudelaires se rendre au sommet d’une montagne, sous l’eau dans un sous-marin, et à l’Hôtel Dénouement, tout en évitant d’être capturés par le sempiternel Comte Olaf.On retrouvera au casting de cette troisième et ultime saison Neil Patrick Harris, Malina Weissman, Louis Hynes, Presley Smith, Patrick Warburton, K. Todd Freeman mais aussi Allison Williams et Max Greenfield.La saison 3 sera « la saison la plus émouvante à ce jour », a déclaré le producteur exécutif Barry Sonnenfeld à EW . « Il y a beaucoup d'action, et les enfants sont devenus beaucoup plus proactifs et moins des victimes. »La renommée de la série s'est développée autour de son humour noir, ses références constantes à la littérature et la culture et pour son narrateur métafictif Lemony Snicket. Traduits en 41 langues, on estime que plus de 55 millions d'exemplaires de la série de romans ont été vendus à travers le monde.