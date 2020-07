Les patrons des GAFA attendus devant le Congrès américain le 27 juillet

crédit illustration, domaine public

Ce sera véritablement la première fois que les quatre dirigeants de ces sociétés témoigneront ensemble. En raison des mesures de sécurité, ils ne seront pas tous au même endroit, et certains sont autorisés à comparaître virtuellement. Plus de détails sur l’audience arriveront prochainement.L’audition portera sur la plus vive crainte émise par le Comité du Congrès : que les GAFA soient parvenus à supprimer toute forme de concurrence sur la Toile. Ou qu’ils n’aient cette perspective en ligne de mire.Et pour clore le sujet, explique le président du comité judiciaire de la Chambre, Jerrold Nadler, il importe d’entendre les principaux concernés. « Étant donné le rôle central que ces sociétés jouent dans la vie du peuple américain, il est essentiel que leurs PDG soient transparents. »Au cours des dernières semaines, Jeff Bezos avait particulièrement renâclé à se rendre au Congrès, pour évoquer le traitement des données tiers par Amazon. Après avoir tenté d’envoyer un cadre à sa place, il a fini par changer d’avis, en voyant se profiler une assignation à comparaître…