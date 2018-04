Les PDG de Penguin Random House, Simon & Schuster et Macmillan à BookExpo

La foire du livre BookExpo America, qui rassemble les professionnels de l'édition, aura lieu au Javits Center (NYC) du 30 mai au 1er juin prochain. Reed Exhibitions et l’Association of American Publishers (AAP) réunissent, entre autres, lors de deux événements, les PDG de maisons d’édition prestigieuses : Penguin Random House, Simon & Schuster ou encore Macmillan.

Javits Center (Terry Ballard, CC BY 2.0)

Deux événements, deux tables rondes, pour « Écouter les plus grand experts discuter des sujets les plus importants de l’édition, (ce qui) fournira à notre auditoire des trouvailles inestimables, qu’il pourra utiliser pour améliorer leur propre entreprise, et renforcer notre effort pour réinventer BookExpo comme l’endroit où la vente de livres se passe en Amérique du Nord » comme l’explique Ed Several, vice-president senior de BookExpo.

Jeudi 31 mai, de 9h45 à 10h45

Downtown Stage

Cette table ronde réunira Markus Dohle, PDG de Penguin Random House, Carolyn Reidy, présidente et PDG de Simon & Schuster ainsi que John Sargent, PDG de Macmillan. Ensemble, ils réfléchiront aux tendances de l’industrie, aux points importants du marché, au pouvoir et à la responsabilité des éditeurs comme citoyens. Maria A. Pallante, Présidente et PDG de l’Association of American Publishers sera modératrice.

Mercredi 30 mai, de 10h00 à 10h50

1E12

Cette table ronde sera modérée par Hillel Italie, journaliste à l'Associated Press, et rassemblera Maria A. Pallante, présidente et PDG de l'Association of American Publishers, Mary Rasenberger, PDG d’Authors Guild, et Keith Kupferschmid, PDG de la Copyright Alliance. Ils exploreront les droits d'auteur en relation avec les auteurs, les éditeurs et d'autres aspects de l'intérêt public, depuis la promesse du commerce numérique mondial à l'évolution du paysage juridique dans les tribunaux et au Congrès.