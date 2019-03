Les peintures de Jack Kerouac réunies pour la première fois dans un livre

Vous l'ignoriez peut-être, mais Jack Kerouac, l'auteur du roman Sur la route ( trad. de l'anglais par Josée Kamounde, coll. Folio), était également un peintre amateur. En effet, il gardait chez lui de précieuses peintures qu'il avait réalisées à l'abri des regards. Le livre Kerouac: Beat Painting et une exposition exceptionnelle au Museo Maga près de Milan ont décidé de rendre un hommage à ce travail d'artiste pour faire découvrir au grand public la face cachée de l'écrivain.



< > Portrait de Truman Capote

Sur plus de 80 pièces exposées entre décembre 2017 et avril 2018, il était possible de trouver le tout premier autoportrait dessiné de Kerouac, réalisé seulement à l'âge de neuf ans. Il s'intéressait au portrait en général : le livre Kerouac: Beat Painting, écrit par David Barnett et publié en aoüt 2018, révèle son intérêt particulier pour le portrait.Le livre « commence par une série de portraits de personnes que Kerouac connaissait ou admirait. Ils soulignent la spiritualité compliquée de Kerouac : élève catholique, il a ensuite embrassé le bouddhisme et développé une personnalité proche de "sainteté folle" », a écrit l'auteur du livre avant de poursuivre :« Le cardinal Giovanni Montini, qui deviendra plus tard le pape Paul VI, compte parmi les sujets particulièrement remarquables d'un portrait de Kerouac ; une autre de ces personnalités est l'écrivain Truman Capote, qui a inspiré la culture de Kerouac. Il avait déjà critiqué publiquement Sur la route de manière assez virulente à l'époque où a été peint ce portrait ».Sandrina Bandera, commissaire de l'exposition et rédactrice en chef de Kerouac: Beat Painting, attribue au portrait de Capote « une qualité dynamique, presque violente », traduisant peut-être la grande frustration de l'écrivain face à son idole.On pourrait peut-être en dire autant de l'ensemble des créations de Kerouac, et certainement de la plupart de ses écrits les plus connus. Et comme beaucoup de créateurs connus pour sa nature viscérale, Kerouac a établi des règles strictes et a construit son propre système de travail.Dans son manifeste de 1959 pour la peinture, il y inclut des commandements tels que « n'utilisez qu'un pinceau » ou encore « arrêtez-vous lorsque vous voulez "améliorer" votre travail ».via Hyperallergic