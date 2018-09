Les plus belles bibliothèques du monde, dessinées

La bibliothèque Rampur Raza, en Inde



Biblioteca Sandro Penna, Italie Seattle Central Library The Radcliffe Camera, Bodleian Library, Oxford University Geisel Library, University of California San Diego Biblioteca Central, Universidad Nacional Autónoma De México, México

Chacune des illustrations de Jane Mount est accompagnée d'un petit texte de présentation de l'établissement, de son histoire et de ses particularités. En bonne lectrice, Mount sait ce qu'elle doit à ses établissements, aussi bien en matière de découvertes de livres que pour entretenir son intérêt pour l'objet-livre et tout ce qui l'accompagne.Tous les types d'architectures se retrouvent, de la classique Radcliffe Camera, à la bibliothèque bodléienne, à celle de Seattle, moderne, effilée et géométrique, en passant par l'improbable et colorée bibliothèque centrale de Mexico.Le livre a été publié par Chronicle Books ce mois-ci. Plus d'illustrations à cette adresse