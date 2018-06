Les plus belles bibliothèques du monde réunies dans un livre

Massimo Listri, né en 1953, s'est rapidement spécialisé dans la photographie d'architecture et d'intérieurs : en 1981, il a même créé un magazine, FMR, avec les éditeurs Franco Maria Ricci et Vittorio Sgarbi, qui est devenu une référence dans son domaine. Aujourd'hui, c'est à travers un livre que Massimo Listri révèle son amour pour des architectures particulières, celles des bibliothèques, chez Taschen.









Massimo Listri s'est lancé dans un tour du monde pour photographier les plus belles bibliothèques croisées sur sa route : « Il nous conduit derrière les lourdes portes de bois, à travers les escaliers en colimaçon et les couloirs tapissés d’étagères de grandes bibliothèques privées, publiques, éducatives et monastiques, dont la plus ancienne remonte à 766. Dans ces institutions médiévales, classiques, baroques, rococo et du XIXe, on trouve parmi les plus précieux documents témoignant des pensées et des faits de l’homme, inscrits et imprimés sur manuscrits, livres, rouleaux de papyrus ou incunables », annonce l'éditeur.

Bibliothèque apostolique vaticane, bibliothèque du Trinity College, bibliothèque Laurentienne de Florence — la bibliothèque privée de la puissante famille des Médicis, conçue par Michel-Ange —, bibliothèque de l’abbaye d’Altenburg, en Autriche, ou encore celle du monastère franciscain de Lima, au Pérou, Massimo Listri a eu accès aux plus fameux édifices.

L'ouvrage évoque ainsi l'architecture de ces lieux de savoirs, mais aussi leurs collections et leur histoire, dans une édition multilingue en anglais, allemand et français, signée avec Georg Ruppelt, bibliothécaire et chercheur, et Elisabeth Sladek, chercheuse et enseignante en histoire de l'art. L'ouvrage sera publié en juillet 2018.





Massimo Listri, Georg Ruppelt, Elisabeth Sladek - Les plus belles bibliothèques du monde - Taschen - ISBN 978-3-8365-3524-3 - 150 €