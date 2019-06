Les prix, acteurs et symptômes de la mutation du monde littéraire

Les prix rythment la vie littéraire : les journalistes et le public les attendent autant que les écrivains et les éditeurs. À l’approche du verdict des plus prestigieux d’entre eux, le monde littéraire retient son souffle ; chacun y va de son pronostic ; puis, lorsque le nom du lauréat est connu, vient le temps des célébrations et des polémiques.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Les prix littéraires révélateurs des changements du monde littéraire au début du XXe siècle

Du point de vue historique, s’il existait des concours de poésie et de théâtre dans l’Antiquité ou à la Renaissance, une mutation s’opère à la fin du XIXe siècle et dans les premières décennies du XXe siècle lorsqu’apparaissent une série de prix qui, instantanément, s’imposeront comme l’épicentre de la vie littéraire. On peut voir dans ce phénomène le reflet de l’industrialisation du monde de l’édition et de la structuration de plus en plus forte de l’institution médiatico-littéraire. La seconde moitié du XXe et le début du XXIe siècle ont amplifié cette vogue. Il n’est pas une ville, pas une bibliothèque qui n’ait son prix.



De grandes entreprises étrangères au monde des Lettres en créent pour soutenir leur image, tandis que les brasseries et cafés parisiens en font une affaire de prestige. Chaque année, la saison des prix crée une effervescence qui propulse une poignée d’écrivains au cœur de l’attention médiatique. Les prix apparaissent ainsi comme les piliers sur lesquels repose le monde de l’édition et peut-être comme ses béquilles dans les temps de crise.



Les prix introduisent en effet dans la vie littéraire des éléments issus de la logique capitaliste et sportive : la concurrence et la compétition. Leur essor est en accord avec un tournant dans la communication littéraire qui voit les éditeurs se montrer de plus en plus agressifs pour imposer leurs livres. La conquête des prix devient ainsi une affaire de prestige, mais aussi un enjeu vital, préparé par des jeux d’influence en coulisse et suivi d’intenses campagnes de promotion.



Les grands prix créent une dramaturgie, un suspens et des polémiques qui tiennent le public en haleine au-delà du cadre restreint des amateurs de littérature. La fascination ou le rejet qu’ils suscitent, dès le début du XXe siècle, tient au pouvoir qu’on leur prête de faire d’un livre un succès et à leur ambition d’écrire l’histoire littéraire au présent.



L’histoire des prix est jalonnée de scandales et de controverses qui, loin de les discréditer, leur ont donné de l’écho et ont contribué à les imposer. La première salve lancée contre les prix est en effet contemporaine du lancement du prix Goncourt et vient de Charles-Louis Philippe et de Léon Bloy, qui était opposé à cette nouveauté bousculant les coutumes du monde des Lettres au point de qualifier l’Académie Goncourt de « verrue littéraire ». Le prix Goncourt obtenu par Marcel Proust en 1919 suscita lui aussi une controverse restée célèbre par la bande que l’éditeur des Croix de bois de Roland Dorgelès, Albin Michel, fit apposer sur le livre : « Prix Goncourt par quatre voix contre dix ».





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Plus tard, en 1936-1937, l’écrivain belge Charles Plisnier se trouva au cœur d’une polémique sur la nationalité des candidats et la diversité de la francophonie, qui envenima pendant un an les relations littéraires franco-belges, jusqu’à ce qu’il obtienne enfin le prix Goncourt. Parfois, il vaut cependant mieux rater un prix que le gagner. Ainsi, lorsqu’un retournement de dernière minute du jury priva Voyage au bout de la nuit du prix Goncourt, la polémique immense renforça les ventes du livre et confirma l’aura sulfureuse de Céline tandis que le lauréat, Guy Mazeline, fut complètement éclipsé.



De même, l’histoire littéraire a retenu les prix refusés par Julien Gracq pour le Goncourt 1951 ou par Jean-Paul Sartre pour le prix Nobel 1964 et, évidemment, le double prix Goncourt de Romain Gary/Émile Ajar.



Le succès des prix est ainsi étroitement lié à leur capacité à faire parler d’eux, à créer des clivages et à produire des anecdotes qui animent la vie littéraire, en accélèrent et en dictent le rythme. Ils offrent une publicité d’autant plus précieuse qu’elle n’est pas perçue comme telle par le public. Le lauréat est en effet distingué « objectivement » par un jury à la compétence reconnue au terme d’une compétition fondée sur un règlement clair.



Le livre se voit en outre auréolé du prestige inhérent au prix, un prestige qui dépend pour une grande part de son palmarès. Recevoir le Goncourt, le Renaudot, le Médicis ou, en Belgique, le Rossel, revient à être mis dans l’inconscient collectif au même niveau que les grands auteurs qui les ont reçus par le passé.



L’évolution des prix, après mai 68 : le succès des prix de lecteur

Les institutions que sont devenus les grands prix d’automne français ne doivent pas faire oublier que la nébuleuse des prix littéraires est en constante mutation. Il est possible de créer une typologie des prix littéraires en fonction de leur organisation et de la composition de leur jury pour la mettre en relation avec l’évolution de la société et du public.



Dans l'attente du Goncourt - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Dans l'attente du Goncourt - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Ainsi, constate-t-on à la fin des années 60 que les « grands prix » connaissent un moment difficile où leurs choix sont non seulement contestés — ce qui n’est pas nouveau —, mais où ils sont également perçus comme dépassés et défendant une esthétique plutôt traditionnelle. En 1969, Le Soir et La libre Belgique se rejoignent, en particulier, pour critiquer la frilosité du palmarès des grands prix dont ils prophétisent qu’ils seront vite oubliés s’ils continuent à ne pas prendre en considération les changements de la littérature et à ne pas mettre en avant la nouvelle génération d’écrivains.

Nous savons aujourd’hui que l’aura du Goncourt, du Renaudot, du Médicis, de l’Interallié ou du Grand Prix du roman de l’Académie française n’a pas faibli. Leur importance a même tendance à augmenter dans un climat de tension généré par la crise de l’édition. Les grands prix sont en effet « prescripteurs ». Leur mention agit comme un produit dopant sur les ventes d’un livre, jusqu’à faire disparaître sa singularité derrière la « marque » du prix. Ainsi, chaque année, au moment des fêtes, des gens achètent-ils ou reçoivent-ils le Goncourt, simplement parce qu’il est le Goncourt.



À côté de ces prix « traditionnels », nés au début du XXe siècle, la fin des années 60 et les années 70 ont vu l’efflorescence d’une nouvelle sorte de prix : les prix de lecteurs. Souvent organisés par de grands médias populaires, ils sont le signe d’une volonté de démocratisation de la culture ainsi que d’une contestation des institutions et des valeurs établies après mai 68.



Le prix du Livre Inter, le Grand prix des lectrices de Elle, le Prix Première (autrefois appelé « Prix des auditeurs », puis « Prix Point de Mire »)… se sont ainsi rapidement imposés comme des références. Ils ont pu bénéficier de la confiance que suscite un jury de lecteurs en regard des scandales et des suspicions qui ont régulièrement éclaboussé les prix officiels ou traditionnels, dont les jurys de professionnels sont souvent accusés de manquer de transparence et d’indépendance.



Pour s’adapter à ce mouvement, des prix historiques, comme le Goncourt, le Renaudot ou le Rossel, ont développé des prix secondaires centrés sur une catégorie particulière de lecteurs, les jeunes, prix qui suscitent une sympathie spontanée.





Yasmina Reza, prix Renaudot 2016 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



La composition du jury apparaît ainsi comme un élément essentiel pour assurer la crédibilité d’un prix, mais aussi pour le positionner par rapport à d’autres prix concurrents. L’exemple le plus poussé de démocratie au sein du jury d’un prix littéraire est donné par le « Prix horizon du deuxième roman » où le choix du lauréat est fait au suffrage universel, c’est-à-dire, pour l’édition 2018, par 2036 lecteurs répartis dans 217 comités de lecture populaire.



On constate aussi que de nombreux prix créés récemment, comme le Prix Filigranes, ou qui ont connu une réforme possèdent des jurys mixtes tentant de trouver un équilibre entre les « simples » lecteurs et les différentes catégories de professionnels du monde du livre (écrivains, libraires, journalistes).



Les prix des libraires, la mise à l’honneur d’un rôle menacé

Un autre phénomène éclairant est celui des prix de libraires. Si le « Prix des libraires » existe depuis 1955, de plus en plus de librairies et de chaînes de librairie remettent aujourd’hui des prix. Cette tendance coïncide avec une évolution du monde littéraire et de la distribution qui fait craindre pour l’avenir de la profession. La mise en évidence du rôle d’expert du libraire et de sa place indispensable dans la chaîne du livre est confirmée par le fait que le Rossel intègre aujourd’hui deux libraires dans son jury.

La diversification générique des prix, un signe de reconnaissance et une volonté d’affirmation

Enfin, on constate depuis les années 80 et 90, une grande extension des prix du point de vue générique. L’apparition de prix consacrés à la littérature de jeunesse, à la fantasy, au polar, à la bande dessinée… peut être analysée comme accompagnant une volonté de reconnaissance de genres autrefois perçus comme de la littérature de seconde zone ou comme de simples produits de grande consommation.



La nébuleuse des prix enregistre ainsi un morcellement autour de niches littéraires dotées d’une grande vitalité, qui ont chacune leurs maisons d’édition ou leurs collections spécialisées ainsi qu’un public qui connaît les codes d’un genre et a des attentes précises. Ces prix, souvent remis lors de grands événements, ont un effet de légitimation et de structuration. Ils créent une chambre d’écho et pointent les œuvres essentielles appelées à être reconnues comme les références d’un genre auprès de son lectorat ainsi que du grand public.

Tous journalistes et tous jurés ? La transformation de la communication littéraire à l’ère numérique

Aujourd’hui, l’entrée dans l’ère numérique bouleverse profondément l’ensemble de la communication littéraire et donc aussi le champ des prix. S’il est trop tôt pour tirer des conclusions de la mutation en cours, il faut noter que le journalisme littéraire et les prix sont concurrencés par de nouveaux phénomènes d’échange et de diffusion sur les réseaux sociaux et au sein des communautés virtuelles. Internet permet en effet de consulter très facilement les avis d’autres lecteurs.





Thierry Smolderen et Alexandre Clerisse, Prix BD Fnac 2017 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Ces avis qui sont synthétisés par des notes moyennes, souvent sous forme d’étoiles, sur des sites spécialisés et sur des magasins en ligne, introduisent un nouveau baromètre qui entre en concurrence avec les prix traditionnels — qu’il s’agisse de prix de professionnels ou de prix de lecteurs — puisqu’aujourd’hui tout lecteur est potentiellement journaliste et juré. Les notes sur Amazon ou Babelio commencent ainsi à être mises en avant dans les publicités des best-sellers au même titre que les prix ou les critiques des grands journaux.



Surtout, les réseaux sociaux autorisent une communication directe entre l’auteur ou l’éditeur et les lecteurs. La maîtrise par l’écrivain de ces outils de promotion et sa capacité à créer et à faire vivre une communauté de lecteurs potentiels devient un enjeu important pour le succès de son livre.

Recevoir un prix, chance ou malédiction ?





Si les prix ont acquis une importance considérable dans le monde littéraire, ils ont également un impact profond sur la vie des écrivains, impact dont Charles-Louis Philippe avait perçu le danger potentiel dès 1906 : « À toutes les difficultés qu’avaient à surmonter les jeunes écrivains dans la vie littéraire, le prix Goncourt, le prix de la Vie Heureuse et la bourse de Voyage en ont ajouté de nouvelles. Nous avions déjà beaucoup de mal à nous faire connaître, mais nous espérions un jour après avoir écrit plusieurs bons livres, attirer sur nous l’attention du public lettré. Personne ne nous barrait la route.



Il n’en est plus de même aujourd’hui. La voie n’est plus libre. Si vous êtes de jeunes romanciers, l’Académie Goncourt étend ses vingt bras en travers du chemin et ne laisse passer que le romancier qui lui plaît. Il ne s’agit pas d’avoir, d’une façon générale du talent. Il s’agit de séduire les hommes vigilants qui la composent. […] Nous avions assez de combats à soutenir sans celui-là. »



Dans la vie d’un écrivain, les prix littéraires constituent des moments importants, qu’ils soient positifs ou négatifs. Il existe en effet des prix pour chacun des stades de la carrière des auteurs depuis ceux qui permettent la publication d’un manuscrit jusqu’aux prix de consécration de l’ensemble d’une œuvre en passant par les prix réservés aux premiers romans voire aux deuxièmes romans et, bien sûr, les « grands » prix, ceux qui peuvent transformer la trajectoire d’un auteur et la projeter dans une autre dimension.



Pour obtenir un prix, l’écrivain et son éditeur peuvent être amenés à élaborer des stratégies dignes de campagnes électorales. Sitôt son roman paru, l’écrivain doit en effet apprendre un nouveau métier et devenir le représentant de son œuvre, ce qui implique notamment de prendre l’initiative de déposer sa candidature pour des prix et de penser sa posture auctoriale en fonction d’un certain nombre d’enjeux et d’opportunités.



Si les prix cristallisent les espoirs de reconnaissance des écrivains, ils peuvent aussi être des objets de frustration ou de rejet et même présenter un danger comme en témoigne l’exemple de Jean Carrière dont le Prix Goncourt, reçu en 1972, pour son premier roman, L’épervier de Maheux, fut le début d’une descente aux enfers qu’il a raconté dans Le prix d’un Goncourt.



Certains écrivains sont ainsi tentés, à la suite de Julien Gracq, de refuser de s’inscrire dans cette logique de compétition. D’autres mettent en évidence l’importance des prix avant tout du point de vue intime, comme une légitimation de leur rapport à l’écriture. Quelques-uns avouent aimer la tension et le dynamisme qu’ils créent et, beaucoup, apprécier de passer de l’autre côté de la barrière pour devenir, à leur tour, jurés. Toutefois, la question de l’après-prix est aussi fréquemment présentée comme une pression supplémentaire.

Trop de prix tue-t-il les prix ?

Quoi qu’il en soit, ne pas jouer le jeu des prix risque de condamner une œuvre à l’inexistence. Dans un monde littéraire où la durée de vie d’un livre ne cesse de se réduire et où la plupart des livres resteront mort-nés, voués au pilon avant d’avoir rencontré les lecteurs, recevoir un prix permet de se distinguer dans la masse en croissance constante des nouveautés.



En particulier, en début de carrière, une récompense est une rampe de lancement précieuse. Cependant, les prix ne sont pas un sésame automatique pour le succès. Seul un petit nombre d’entre eux — les plus connus — ont un impact réel sur les ventes. La multiplication des prix crée, de plus, un effet de saturation médiatique. Trop de prix peut finir par tuer les prix.

par François-Xavier Lavenne

Francophonie vivante, 2018/2, « Atout Prix », 154 p., 14 €

