Les punaises de lit envahissent la bibliothèque Alcazar de Marseille

Jean-Pierre Dalbéra, CC BY SA 3.0

Traiter au plus vite, mais surtout traiter...

Comme on fait son lit, on se couche, avec ou sans parasites. Et là, dirait l’autre : c’est le drame. La légende des punaises de lit qui fleurissent dans les bibliothèques est devenue douloureuse et piquante réalité pour la Bonne Mère. En effet, dans un message émanant des Bibliothèques de Marseille, l’Alcazar est « fermé par mesure de prévention ».Explication : les personnels ont en effet constaté que l’établissement avait été infecté par ces vilaines bêtes, « involontairement apportées par ses visiteurs ». Depuis le jeudi 3 octobre à 17 h, les lieux sont donc fermés. « Ces insectes auraient contaminé certains livres, lieu propice à leur développement, à la suite des échanges avec le public », poursuit-on.Ainsi, les utilisateurs qui auraient emprunté récemment des titres sont au plus vite invités à les rendre, « afin qu’ils soient traités ».Pas de chance d’ailleurs pour la bib : un incident technique avait contraint, plus tôt dans l’année, à fermer les portes au public. Aucun animal n’était cette fois mis en cause.Évidemment, les services municipaux sont déjà sur le pied de guerre : d’abord établir un diagnostic, ensuite « mettre en place les opérations de désinsectisation adéquates ».L’établissement, à vocation régionale restera fermé jusqu’au 11 octobre, selon les résultats des premières analyses.En juillet dernier, une bibliothèque du Canada avait d’ailleurs fait parler d’elle pour sa méthode de traque pour le moins originale des punaises de lit : Mikki, une braque allemand à poil court, est utilisée pour faire le tour des collections. Cette chienne, dressée spécifiquement, alerte ainsi les personnels quand elle tombe sur un nid de punaises Notons que les ouvrages en prêt numérique ne seraient, eux, pas atteints par cette épidémie de bugs. Sciences et avenir souligne de son côté que la France ferait face à une recrudescence de ces nuisibles, « due à l’arrêt de l’usage d’insecticides jugés dangereux comme le DDT ». Une contamination qui sévirait d’ailleurs dans la plupart des grandes métropoles du monde.La rédaction, dont l'un des membres fut récemment frappé par ce même mal, adresse toute sa sympathie aux victimes...