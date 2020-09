Les quiz littéraires : à partager entre amis ou pour tester ses connaissances

Les amoureux de la littérature française pourraient y vivre 24 heures sur 24 en discutant entre eux, en testant leurs connaissances et, évidemment, en se plongeant dans la lecture (ou souvent la relecture) d’un roman des grands écrivains de l’Hexagone. C’est pourquoi plusieurs d’entre eux, sinon tous, adorent les quiz littéraires. Voici quelques idées pour ceux qui ont envie de se divertir, en répondant à des questions sur Molière, Rimbaud, Victor Hugo et autres écrivains.









Tester ses connaissances



Répondre à un quiz est toujours amusant, surtout qu’on peut le faire seul ou en groupe d’amis. Pour ceux qui veulent toujours avoir raison, rien de mieux que de faire le quiz avant les autres pour avoir l’air d’un connaisseur lors des soirées entre amis. Mais en vérité, se tromper fait partie du plaisir des quiz, qui peuvent nous faire rire à en avoir mal aux côtes.



De plus, aujourd’hui, il est possible de faire soi-même ses propres quiz et de les partager entre amis et familles. Pour ce faire, essayer l’application dragnsurvey qui vous permettra de créer vos questions, les mettre en forme et les diffuser à tous ceux dont vous avez envie, par l’utilisation des réseaux sociaux ou d’e-mails. Vous pouvez changer de créateurs dans votre cercle littéraire à chaque semaine, afin de pousser à bout vos connaissances sur le sujet.



Différents types de quiz sur Internet



Si vous ne voulez pas attendre, il existe déjà des quiz sur Internet qui vous permettront mettre à jour vos connaissances sur la littérature française (et autres) et vous informeront sur l’état de celles-ci. Par exemple, pour une série de quiz sur le sujet, on peut visiter le site de l’Étudiant, pour se remémorer nos années scolaires. On y trouve 8 quiz sur la littérature et plein d’autres sur des sujets variés.



Le magazine « Psychologies » en ligne veut lui aussi connaître vos compétences au niveau littéraire en vous proposant une série de 20 questions. Vont-elles démontrer en vous des pathologies particulières ? À vous de faire le test pour le savoir…



Pour un quiz plus sérieux, Le Figaro a décidé lui aussi de mettre à mal vos connaissances littéraires. La rédaction explique ce choix en indiquant que pour comprendre l’actualité, il est important d’avoir des connaissances approfondies de la littérature. Saurez-vous démontrer les vôtres ?



Pour un moment de divertissement entre amis, dans un cercle littéraire ou pour passer du temps lorsque l’on est seul, ces quiz nous rappellent à tous les livres que nous avons lus et étudiés. Qui sait, ils vous donneront peut-être envie de retourner vous perdre dans les pages d’un classique de Stendhal, de Maupassant ou, pour les plus romantiques, de Baudelaire.