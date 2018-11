Les résidences d'auteurs : soutien à la création

Suite aux « Premières rencontres nationales des résidences d’auteur » organisées par la Maison des Écritures Lombez Occitanie le 15 septembre 2017, Occitanie Livre & Lecture organise une journée d’étude interprofessionnelle. Cette dernière portera sur les caractéristiques des résidences d’auteurs en France (évolution, multiplicité des formes, modalités d’organisation, impact sur un territoire).





La rencontre est prévue à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon le 27 novembre prochain. Elle s’articuler autour de plusieurs points :

mieux appréhender le foisonnement des modèles et d'en mesurer les enjeux.

clarifier les attentes des uns et des autres, car comme le précise Evelyne Herenguel, entre les demandes des collectivités publiques qui souhaitent favoriser la création contemporaine, faire de l'éducation artistique et culturelle ou encore valoriser la mémoire collective des territoires, et les attentes des auteurs, de nombreuses questions se posent !

repérer les écueils et préfigurer des initiatives collectives.

penser, concevoir, inventer des modalités de soutien à la création, adpatées aux conditions socio-économiques des auteurs.

9H30 : Accueil

9H45 : Discours d’ouverture



10H-10H30 : Comment penser la place de l’auteur, de l’artiste dans la société ?

-Importance de la création et de la présence de l’art et de la littérature, dans l’espace public.

-Comment la résidence peut-elle favoriser, stimuler la création littéraire ou artistique ?

Catherine Marnas, Directrice du Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine

Interview par Marie Sellier, écrivaine, scénariste, présidente de la Société des Gens de Lettres (SGDL)



10H30-11H : Auteurs en résidence : Des réalités et des composantes diverses !

-Quels sont les divers modes et finalités assignés aux résidences ?

-Quelles évolutions ? Quels nouveaux concepts ? (Résidences de création, d’expérimentation, résidences-association, etc.

-Les conditions favorables au bon déroulement d’une résidence ? (Liberté de l’artiste, primat du projet, accompagnement et transmission).

Yann Dissez, Chargé de mission Vie Littéraire, Ciclic,

Auteur de plusieurs travaux sur les résidences dont l’étude « Habiter en poète, la résidence d’écrivain, une présence de la littérature au monde » et le guide « Pourquoi et comment accueillir un auteur ? »



11H-12H30 : Table-ronde : Entre création et dynamisation territoriale ?

-Quelle place la résidence accorde-t-elle au travail de création ?

-Quelles sont les pratiques des écrivains au sein du dispositif résidentiel ?

-En quoi la résidence d’auteurs est-elle un outil d’aménagement et de développement culturel des territoires ?

-Quels impacts la résidence peut-elle avoir à la fois sur la création et sur les publics ?

Tanguy Viel, Ecrivain (accueilli en résidence en région Occitanie et en région Centre dans le cadre du dispositif « auteurs associés ».

Emmanuelle Pagano, écrivaine (accueillie en résidence en région Occitanie et dans d’autres régions (L’Esprit du Lieu)

Catherine Dan, Directrice générale du Centre international de recherche, de création et d'animation (CIRCA) de la Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon (30)

Olivier Dautrey, Responsable de la Pensée Sauvage dans les Vosges, Bouxurulles (88)

Gilles Gudin de Vallerin, Directeur des médiathèques et du livre de Montpellier Méditerranée Métropole (34) (Résidence de Création littéraire Lattara)

Table-ronde animée par Pascal Jourdana, Directeur de La Marelle, Friche La Belle de Mai à Marseille



12H30-12H45 : Echanges



12H45-13H00 : Présentation des perspectives (publications, groupes de travail)



13H-14H30 : Repas libre



14H30-15H30 : 3 Ateliers au choix

Atelier 1 : Résidences d’auteurs : Donner « une couleur » / Trouver les financements

Animé par Florabelle Rouyer, Chef du Département de la Création au Centre national du livre (CNL)

-Comment construire un projet et développer une ligne artistique efficace ?

-L’importance du choix de l’auteur

-Les dispositifs d’aide ? Avantages et limites



Atelier 2 : Des actions communes : travail de médiation entre partenaires

Animé par Maya Soulas, Directrice de la Maison des Ecritures Lombez Occitanie (32)

-Comment favoriser un réseau interrégional ?



-Comment élaborer ensemble des outils « ressources » ? Charte, vade-mecum, manifeste.

Atelier 3 : Création littéraire et pratiques de médiation culturelle : des injonctions à l’équilibre !

Animé par Carole Bisenius-Penin, Chercheur (Université de Lorraine, Crem), Fondatrice d’une résidence d’auteurs et d'un laboratoire hors les murs (Maison de Robert Schuman, Scy-Chazelles, 57)

-Comment s’inscrire dans un territoire ?

-Quelles articulations possibles entre les demandes des collectivités publiques et les attentes des auteurs ?



15H30-16H : Restitution des ateliers par Florabelle Rouyer, Maya Soulas et Carole Bisenius-Penin

16H-16H30 : Les résidences d’auteur demain ? Enjeux, moyens, engagements interprofessionnels

Vincent Monadé, Président du CNL (Sous réserve)





Lieu : La Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon - 58 rue de la République - 30404 Villeneuve-Lez-Avignon - Tél : 04 90 15 24 24