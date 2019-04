Les résidences d'écriture, à quelle(s) fin(s) ?

(Adrien Leguay, CC BY-NC-ND 2.0)

Programme de l'après-midi du 25 avril 2019 :13hAccueil13h30Ouverture13h45Élus : retour d’expériences, neuf ans de résidences14h30Coordination : l’accompagnement des auteurs15hAuteurs : résidence d’écriture, lieu de création et de médiation17hEt demain ?Présentation du futur Fonds d’aide au développement de l’économie du livre en Normandie dédié aux auteurs et résidences d’écritureLa modération de la journée est assurée par Gérard Meudal.Jeudi 25 avril 2019 de 13h30 à 17h30Domaine de la Tour — Lieu dit La Tour14700 Saint-Pierre-CanivetRenseignements et inscriptionsMédiathèque du Pays de FalaiseTel. 02 31 41 65 45 — pmarie@paysdefalaise.fr