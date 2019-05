Les Rivières de Londres d'Aaronovitch auront droit à leur adaptation TV

Nick Frost a raconté à Deadline qu'il avait lu pour la première fois le roman d'Aaronovitch alors qu'il était en vacances. « Tout le monde veut potentiellement trouver le prochain Game of Thrones et on voudrait avoir la chance de transformer Les Rivières de Londres en un film de huit heures. On espère maintenant quelqu'un qui soutiendra financièrement ce projet fou. »Le premier volet de la série a été pour la première fois publié en 2011. Les romans se seraient vendus à plus de 2,5 millions d'exemplaires à travers le monde. Le lecteur suit l'histoire de l'agent de police Peter Grant, recruté dans une petite branche de la police de Londres.Il a pu être embauché suite à sa rencontre avec un fantôme, et après être devenu l'apprenti d'un sorcier. Son job : résoudre des problèmes surnaturels et des crimes liés qui touchent aux personnes ordinaires, souvent possédées par une entité inconnue qui les transforment en tueurs.« On reproche à beaucoup de livres qui ont été adaptés en film de ne pas être aussi bons que le livre, parce qu'ils ont été réduits à une forme plus simpliste, constate Simon Pegg. Mais ce que la télévision nous offre maintenant c'est un terrain de jeu cinématographique, et vous pouvez raconter ces histoires avec une grande ampleur et entrer dans les détails créatifs. »Ben Aaronovitch est, quant à lui, revenu sur ses précédentes expériences à la télévision : « J’avais déjà travaillé à la télévision et j’avais peur de replonger ma tête dans la tanière du lion. C’était une chose difficile à vendre pour qu’elle ne soit pas horriblement mise à mort et la télévision a eu jusqu’à présent beaucoup de difficultés [avec mon oeuvre]. [Mais] Je me sens confiant à plusieurs niveaux. Je travaille avec des créateurs et je sais que ces gens-là n’aiment pas les conneries. »L'auteur, qui jouera le rôle de producteur exécutif aux côtés du duo, a ajouté qu'il était impatient d'explorer le personnage de Grant, mais également excité de développer d'autres personnages de son roman. Pour le moment, aucune date de diffusion ni de tournage n'a été communiquée.En attendant, vous retrouverez bientôt Simon Pegg sur Netflix avec la série The Dark Crystal : Age of Resistance.via Deadline