Les Rolling Stones et le fils de Stephen King sur un même vinyle

Joe Hill, fils de Stephen King et écrivain américain versé dans l'horreur et dans le fantastique, sortira le 20 avril prochain chez HarperAudio une nouvelle-audio, version vinyle, Dark Carousel, lu par l'acteur Nate Corddry. L'édition sera accompagnée d'une reprise de Wild Horses des Rolling Stones par le musicien Matthew Ryan.

propos de son nouveau projet, l'auteur est enthousiaste : « J'ai toujours voulu avoir mon propre LP

, et l'idée que l'une de mes histoires soit publiée comme un livre audio sur vinyle m'épate, moi et mon esprit qui aime citer les Beatles, hanté par les Stones et obsédé par Led Zeppelin.



Encore mieux, je suis sur le disque avec Matthew Ryan, un grand rockeur américain. Sa reprise de Wild Horses est la meilleure version de la chanson depuis l'original. Je suis tellement excité pour les lecteurs et les auditeurs qui vont poser le diamant sur cette histoire et sur la chanson de Matt.

«

Le coffret sera composé d'oeuvres originales, de deux disques colorés éclaboussés et l'enregistrement complet du livre audio Dark Carousel. Il sera disponible le 20 avril et produit à 2500 exemplaires.Les oeuvres de Joe Hill sont généralement publiées en France aux éditions Jean-Claude Lattès : comme NOSFERA2 et L'homme-feu, traduits de l'anglais par Antoine Chainas ou encore Plein gaz, écrit en collaboration avec son père, Stephen King. Son roman Cornes, traduit par Valérie Rosier est adapté au cinéma, en 2013, sous le titre de Horns.[Long Play ou enregistrement long NdR]Tel que le décrit Entertainment , Dark Carousel raconte l'histoire de quatre adolescents qui sortent faire un tour sur leWild Wheel », un ancien manège au passé mystérieux. Ces derniers vont apprendre, au fur et à mesure, que les décisions prises sur un coup de tête peuvent avoir des conséquences mortelles.Dark Carousel sera le premier vinyle d'une série de livres audio. En collaboration avec le label Wax, HarperAudio prévoit de publier le premier livre de la série Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket.