Les séjours de François Mauriac à Malagar, sa résidence secondaire

Le Livre de Raison de Malagar permet de suivre l’auteur lors de ses séjours de 1936 à septembre 1968 : Mauriac y a consigné méthodiquement, la veille ou le jour même de son départ, les événements qui se sont déroulés pendant sa visite.On l’y découvre soucieux de la bonne gestion de sa propriété : il fait planter des pins en bas du domaine, aménage une allée de peupliers le long de la prairie, crée la fameuse ligne de cyprès ponctuée de pins parasols le long du sentier qui conduit à la demeure, fait forer un nouveau puits.Il décrit régulièrement les événements climatiques et s’inquiète de la qualité des récoltes. Il réalise aussi des travaux intérieurs, crée un cabinet d’étude et deux nouvelles chambres, fait installer la télévision...Les notes laissées par Mauriac sont volontairement lapidaires et saccadées. Cependant, Le Livre de Raison de Malagar, avec son écriture brute et spontanée, est incontestablement l’œuvre d’un écrivain, parsemé d’arrêts brusques et de silences qui donnent une intensité saisissante à son journal, entièrement consacré à ce lieu inspirant, symbole pour Mauriac d’un mystère primordial où espaces réels et imaginaires se rejoignaient.En 1927, lorsqu’il hérite du domaine de Malagar , à proximité de Langon en Gironde, François Mauriac est fou de joie. Cette maison de maître avec ses chais, entourée d’un parc et d’un vignoble, devient la résidence secondaire de l’écrivain. Mauriac y séjourne habituellement deux fois par an, à Pâques et pendant les vendanges. Malagar lui sert même de refuge pendant l’Occupation, en 1940-1941.La beauté des paysages inspire à l’écrivain les décors de ses romans : La Chair et le sang, Destins, Le Nœud de vipères, mais aussi d’autres écrits comme le Bloc-notes et Mémoires Intérieurs...Le Livre de Raison de Malagar est proposé avec une présentation de Caroline Casseville et une préface de Philippe Baudorre.[À paraitre 26/03/2020] François Mauriac - Le Livre de Raison de Malagar - Le Festin - 9782360622603 - 19 €