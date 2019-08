Les sorcières de la littérature : le nouveau livre de Taisia Kitaiskaia

Le livre réimagine 30 auteures comme de véritables sorcières : non pas des créatures au nez crochu chevauchant des balais, mais des figures de créativité radicale, d’originalité et d’autonomisation. Chaque sorcière est célébrée avec une brève biographie de Taisia Kitaiskaia et un portrait en couleur de l’artiste Katy Horan. Des listes de lectures recommandées complètent chaque entrée.



L’ouvrage propose de nouvelles façons de penser les écrivaines célèbres. On y trouve aussi des auteures moins connues, comme Janet Frame, une écrivaine néo-zélandaise qui a passé la majeure partie de sa vie dans des services psychiatriques, Yumiko Kurahashi, une auteure japonaise de contes de fées étranges, et Maria Sabina, une guérisseuse autochtone du Mexique qui improvisait de la poésie lors des cérémonies. L’ensemble de ces profils est un hommage à la magie bien réelle de la littérature et à ceux qui la créent.

Cité en source de Sorcières de Mona Chollet, Les sorcières de la littérature est préfacé par Chloé Delaume, auteure de romans et du manifeste Mes bien chères sœurs (Seuil, 2019).Voici le résumé du titre Les sorcières de la littérature :[à paraître le 06/11] Taisia Kitaiskaia et Katy Horan (trad. Cécile Roche) — Les sorcières de la littérature — Autrement — 9782746754997 — 18,00 €