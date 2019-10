Les Suisses, invités à bien lire leurs journaux

Photo d'illustration - ChristopherPluto pixabay licence

Les participants devront donc passer au crible des articles numérisés parfois de manière imparfaite par les systèmes de reconnaissance optique de caractère. Les robots, c'est bien, mais ils ne remplacent définitivement pas les hommes. « Il arrive souvent que le texte des articles n’ait pas été correctement transcrit par les systèmes de reconnaissance optique de caractère » peut-on lire sur le site de la Bibliothèque nationale Suisse.« Par exemple, si un article traite de la commune vaudoise d’Orbe et que Orbe est reproduit "Orte", une personne qui cherchera ce nom de ville dans la plateforme ne trouvera pas cet article. Si un correcteur est passé par là, la recherche aboutira au contraire à de bons résultats. »L'opération accordera une place de choix aux articles en lien avec le suffrage féminin en Suisse voté en 1959, soit 60 ans auparavant. Un anniversaire que la BN souhaite honorer. « Nous profitons de cet anniversaire pour lancer une opération de crowdsourcing autour des articles consacrés au suffrage féminin et publiés dans les journaux suisses. »Et d'affirmer que ce projet est « une belle occasion de se promener dans l’univers des journaux suisses, des origines à nos jours » et l'opportunité pour les internautes de « contribuer à la construction d’une partie de notre mémoire collective en permettant de meilleurs résultats lors de recherches dans la collection ».La Bibliothèque nationale a d'ores et déjà affirmé que des actions similaires verront le jour à l'avenir, à mesure de deux à trois fois par an. La plateforme E-Newspaper archives compte aujourd'hui plus d'une centaine de titres suisses, soit 5 millions de pages, allant du XVIIIe siècle à nos jours.