Les tapuscrits et objets de valeurs de Gérard de Villiers mis en vente

Six ans après le décès de Gérard de Villiers, auteur de 200 ouvrages de la série d'espionnage Son Altesse Sérénissime​​​​​​​ (SAS), la maison Cornette de Saint Cyr propose une vente exceptionnelle de 180 tapuscrits et des objets fétiches de l'écrivain. Il sera possible d'assister à la vente le lundi 13 mai 2019, à 18h.





(photo d'illustration : heartbeaz - CC BY 2.0)

(photo d'illustration : heartbeaz - CC BY 2.0)

Sur les pas de Ian Fleming et James Bond



Depuis 1964, Gérard de Villiers a retracé en 200 romans l’ensemble des conflits de ces 50 dernières années en associant érotisme, géopolitique et espionnage. Il a été fortement inspiré par les ouvrages de Ian Fleming et de son inoubliable James Bond, aujourd'hui moultes fois adapté au cinéma. Le personnage principal de ses romans, Malko Linge, est un agent de la CIA et un prince autrichien qui parcourt le monde pour déjouer les plans des néo-nazis, des communistes ou encore des islamistes radicaux.



Ses détracteurs lui ont souvent reproché d'être un « romancier de gare » à cause d'un style trop léger. Néanmoins, le créateur du Prince Malko demeure l'un des écrivains les plus prolifiques de la seconde moitié du XXe siècle. Il aurait vendu plus de 100 millions de livres dans le monde entier. Les couvertures de ses oeuvres présentaient souvent des femmes, photographiées par des artistes reconnus comme Helmutt Newton, Francis Giacobetti, Thierry Vasseur ou encore Christophe Mourthé.



Un espace de travail et d'intimité



L'expert du romancier, Francois Meyniel, et la maison de vente Cornette de Saint Cyr ont réussi à réunir les épreuves tapuscrites originales, annotées et corrigées d’une très grande partie des romans de la saga de Gérard de Villiers. Par exemple, le manuscrit du Cartel de Sébastopol devrait se vendre entre 300 et 500 euros. Ils seront mis en vente avec son ancien bureau (800 - 1000 euros) ainsi que son fauteuil, sa machine à écrire et sa lampe de travail.



Pour ceux qui n'auraient pas réussi à acheter les objets cités précédemment, il sera toujours possible d'acheter l'une de ses statues favorites pour un prix de départ de 300 euros. Des ouvrages de sa bibliothèque personnelle seront également disponibles à la vente, regroupant des livres dédicacées autour de la géopolitique, de l'espionnage et même de l'érotisme.



< > Tapuscrits de Cartel de Sébastopol Bureau de Gérard de Villiers Statue en marbre



C'est une occasion rêvée pour les passionnés de plonger au plus près de l’intimité et de l’univers créatif de l'auteur. Cependant, il est important de rappeler que Gérard de Villiers n'a pas écrit que des romans d'espionnage. Par exemple, l'un de ses premiers ouvrages est un essai, intitulé Le Visage, où il étudie en 122 pages la représentation de la face humaine à travers les siècles.