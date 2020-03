Les traducteurs refusent d'être la “variable d'ajustement” de l'épisode Covid-19

Les délais de paiement sont strictement encadrés par la loi. En France, le délai de paiement entre entreprises est fixé par principe au 30e jour suivant l’exécution de la prestation et ne saurait dépasser 60 jours à partir de la facturation (ou 45 jours fin de mois). La fixation de ce délai résulte de négociations entre les prestataires et leur clientèle et ne saurait en aucun cas être imposée unilatéralement par cette dernière.De même, certaines grandes entreprises arguent de la situation actuelle pour obtenir de leurs prestataires des baisses de tarifs comprises entre 10 % et 20 %. Ces prestataires sont bien souvent de très petites entreprises déjà fragilisées par la crise actuelle et par le ralentissement de l’activité, qui se répercutent sur leur carnet de commandes. Là aussi, il n’appartient pas aux entreprises clientes de fixer les tarifs des prestations qu’elles achètent.L’État a mis en place des aides pour les entreprises en difficulté. La crise sanitaire actuelle ne saurait donc en aucun cas justifier de telles pratiques injustes et abusives, voire illégales.Par ailleurs, la SFT tient également à saluer l’initiative de clientes et de clients qui ont proposé de payer leurs prestataires plus rapidement. Dans cette situation difficile pour toutes les entreprises, la SFT appelle chacun et chacune à faire preuve de solidarité et de respect. Car c’est ensemble que nous pourrons traverser cette crise.