Les usagers de la New York Public Library n'auront plus de films gratuits

Une offre véritablement alternative

Initié en 2017, le service de streaming de films du réseau des bibliothèques de New York proposait aux usagers inscrits de profiter d'un vaste catalogue de films et documentaires en tous genres, avec la possibilité d'en regarder gratuitement entre 6 et 10 par mois, selon les abonnements. Du streaming, sans téléchargement, qui nécessitait par ailleurs de terminer un film commencé dans les 3 jours suivants.Pour autant, l'accès à cette bibliothèque de films avait fait des heureux : le catalogue était bien différent de celui des services de streaming habituels du type Netflix ou Hulu, avec des productions indépendantes ou étrangères à foison. La plateforme Kanopy elle-même se destine aux bibliothèques, en proposant une offre qui complète celles adoptées par le grand public.À partir du 1er juillet, toutefois, fini les soirées cinéma : le réseau des bibliothèques de New York a en effet annoncé la fermeture du service. « En fin de compte, la décision des bibliothèques tient compte de leurs priorités stratégiques pour le moment. Nous avons assisté à une croissance incroyable de la demande des utilisateurs dans ces bibliothèques au cours des deux dernières années et avons collaboré avec la New York Public Library, la Brooklyn Public Library et la Queens Public Library pour concevoir de nouveaux modèles qui leur apporteront plus de stabilité tout en répondant à leurs besoins budgétaires », a déclaré une porte-parole de Kanopy à Gizmodo Bien entendu, le contrat liant le réseau des bibliothèques de New York à Kanopy n'a pas été dévoilé, mais il semblerait que le visionnage des films, gratuit pour les usagers, coûte un certain prix aux établissements. Tout dépend des conditions, qui varient selon la bibliothèque, mais on évoque ainsi 2 $ le visionnage d'un film du côté de l'Austin Public Library.Sur le blog de la NYPL, on évoque d'ailleurs « un coût trop élevé » et la volonté de mettre la priorité sur les livres imprimés, les livres numériques et les... DVD, plus demandés par les usagers. A priori, des questions de taux d'utilisation trop faibles auraient aussi motivé la décision de réseau des bibliothèques de New York.