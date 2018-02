Les ventes de livres en 2017 : qu'en retenir, mais surtout, que faire ?

Il est peut-être un peu tôt pour faire le bilan de la fin d’année 2017. Les chiffres commencent tout juste à tomber. Il semblerait que les librairies à Paris et en région parisienne soient revenues plus ou moins à l’avant-attentat. Pascal Pannetier, responsable des achats et des évènements de la librairie du BHV Marais et formateur Book Conseil, pose quelques réflexions.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Après 5 années consécutives de recul, une hausse de + 1,8 % en 2015 et une stagnation de + 0,11 % en 2016, l’année 2017 sera quoi qu’il en soit un tournant. Le chiffre d’affaires du marché du livre va descendre sous les 4 milliards d’euros et connaître une baisse entre - 1 et - 2 %. La croissance des ventes de livres numériques hors scolaire après +13 % en 2016 va continuer d’accroître et les ventes via les sites marchands également. Alors que pouvons-nous retenir de l’année 2017 ?

Le premier semestre a été inquiétant : - 4,8 % à fin juin, la campagne électorale est l’explication donnée de la baisse de fréquentation des lecteurs en librairie, mais la stratégie de la majorité des éditeurs de ne pas sortir de nouveautés à fort potentiel médiatique et commercial n’a fait qu’aggraver ce phénomène, comment expliquer alors que d’autres secteurs n’ont pas connu durant cette période une telle baisse ?

Les éditeurs ont attendu la rentrée 2017 pour sortir la cavalerie, cela n’a pas eu totalement l’effet escompté, il a fallu attendre le Black Friday pour voir se déclencher l’acte d’achats des clients.

La course aux cadeaux de Noël a commencé à partir de cette date, un mois de décembre intense où le livre reste toujours une valeur refuge pour les clients en fin d’année. Un mois qui a bénéficié d’un décalage favorable des vacances d’hiver et il faut le dire aussi la disparition de deux personnalités françaises — Jean d’Ormesson, Johnny Hallyday —, de nombreux Français ont achetés leurs livres pour leur rendre hommage.

2017 a été une copie de 2016. Les premiers mois de l’année 2016 ont été dans le rouge sauvés par la fin d’année, mais pas tout à fait cette fois-ci. La contraction des ventes de livres a commencé. La concurrence internet s’accentue au détriment du commerce physique, le compte à rebours est lancé. Et après ?

Certes après la traditionnelle rentrée littéraire, il existe désormais une rentrée littéraire d’hiver avec des auteurs tels que Pierre Lemaitre, Delphine de Vigan, Frederic Beigbeder, Olivier Adam, le dernier roman de Jean d’Ormesson, Paul Auster et d’autres encore, mais peut-on espérer que les éditeurs vont publier tout au long de l’année des auteurs à même d’inviter les lecteurs à pousser les portes des librairies ?

Peut-on envisager une fois par trimestre de grandes campagnes promotionnelles collectives et ciblées d’une opération commerciale nationale dans l’esprit du Poche – 2 achetés, 1 offert – afin d’attirer les clients à acheter ? N’est-il pas temps de redéfinir les règles par exemple de retour et de remises pour permettre à chaque acteur du livre de continuer à vivre et de préserver une diversité qui n’existe nulle part ailleurs dans le monde ?

Je veux croire que l’intelligence, la confiance, le sens des responsabilités des auteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires vont être au rendez-vous en 2018 afin d’éviter comme pour d’autres secteurs, un effondrement par refus de voir la réalité et d’attendre la destruction d’un monde pour en construire un autre.

Il est possible dès maintenant de préserver l’acquis et de s’adapter aux nouveaux enjeux. Belle année 2018.