Les ventes de livres en France sur 2019 ont progressé de 2 %

Vincent Montagne - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



« Malgré un contexte tendu, sur le plan économique et social », indique le président du SNE, de même que les grèves « qui ont pénalisé le commerce, en particulier la librairie en Île-de-France, tout au long du mois de décembre », l’industrie du livre boucle une année 2019 heureuse.En effet, de bons signaux existent : « La tendance, qui dépendra des retours et des ventes annexes, est globalement à la hausse. » En effet, on enregistre 2 % de croissance sur 2019 en regard de 2018. 2019 aurait donc pu être une année de rêve, puisque le mois de décembre, « crucial pour notre métier », a été négatif.Soulignons que l’Observatoire de la librairie (regroupant 250 boutiques en France et Belgique) indiquait récemment que le bilan 2019 était plutôt favorable pour le secteur. Une croissance est enregistrée, hors livres scolaires, avec 2,3 % de hausse des ventes au global De quoi conclure que l’édition « ne résiste pas si mal aux bouleversements que connaissent nos sociétés ». Que ce soit dans les usages, de transformations technologiques ou « l’arrivée de nouveaux acteurs, devenus en peu d’années des géants mondiaux ».L'intégralité du discours est à retrouver ci-dessous, nous reviendrons dans d'autres articles sur certains autres éléments.