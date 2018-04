Les versions de La Chute de Gondolin de Tolkien réunies en un seul livre

Bonne nouvelle pour les fans du Seigneur des anneaux : The Fall of Gondolin (La chute de Gondolin), écrit par J.R.R. Tolkien, édité par son fils Christopher Tolkien et illustré par Alan Lee, sera publié par la maison d’édition HarperCollins, le 30 août prochain. L’ouvrage rassemblera toutes les versions jamais éditées du texte. En France, historiquement, l’oeuvre de J.R.R. Tolkien est publiée aux éditions Christian Bourgois. Aussi, pourrait-on peut-être espérer une traduction prochaine ?



TTThom, CC BY-SA 3.0





« Nous n’avions jamais osé rêver de voir cela publié. La Chute de Gondolin est, pour beaucoup dans la communauté de Tolkien, le Saint Graal de Tolkien parmi ses trois Grands Contes, aux côtés des Enfants de Húrin et de Beren et Lúthien. Cette belle histoire relate l’ascension et la chute d’un grand royaume Elfique, qui a lieu des millénaires avant les événements du Seigneur des anneaux. Ce livre réunit tous les travaux existants en un seul volume pour présenter l’histoire dans son intégralité » explique Shaun Gunner de The Tolkien Society (société littéraire et caritative).



La Chute de Gondolin fut le premier des récits des Contes et légendes inachevés du Premier Âge à être écrit, probablement pendant la convalescence de Tolkien à Great Haywood, Staffordshire, au début de l’année 1917. Cette version est le seul récit complet de l'histoire et appartient au Livre des contes perdus.



Une version condensée de l'histoire fut écrite entre 1926 et 1930 pour l'harmoniser avec Le Silmarillion, très travaillé par J.R.R. Tolkien. Beaucoup plus tard, probablement en 1951, Tolkien commença à travailler sur un récit entièrement refaçonné, qui prend fin alors que Tuor atteint la ville cachée de Gondolin.

La Chute de Gondolin, dont l’histoire est un récit intiatique centré sur le personnage de Tuor, publiée par HarperCollins, sera composé de 304 pages, sous les formats cartonné, luxe, grands caractères et e-book. L’ouvrage ressemblera à Beren et Lúthien, édité l’année dernière. Pour voir le résumé de l’éditeur : c’est à cette adresse.

Via The Tolkien Society



