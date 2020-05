Les yeux qui pétillent, première librairie généraliste à Valenciennes

Chapelle des Maristes, Petite Place Verte - Daniel Jolivet, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)











En centre-ville de Valenciennes, ouvrira donc une librairie indépendante, qui sera la première de la ville. « J’avais trouvé mon local avant le confinement, et cette période m’a permis d’avancer et d’obtenir l’ensemble de mes accords de financement », nous indique-t-elle.Céline Dereims, 39 ans, est au cœur de ce projet. Après une expérience épanouissante dans le commerce et le marketing, elle décide, à l'aube de ses 40 ans, de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat en créant une activité plus proche de ses valeurs : curiosité, partage, culture.Les yeux qui pétillent n’aura en effet pas une forte concurrence : coexistent une librairie spécialisée dans l’ésotérisme, et un établissement Furet du nord dans une commune de 44.000 habitants — et une communauté de commune de 110.000.Et ça promet de frétiller ! Un financement participatif à la hauteur de 8000 € a été lancé : plus de 60 % de la somme est acquise, depuis MyMoneyHelp « On a hâte de couper le ruban et de fêter l’ouverture avec nos futurs clients, nos partenaires et nos soutiens », reconnaît la libraire. Et pour celles et ceux qui auront pris part au crowdfunding, sont prévus ateliers d’écriture, petit-déjeuner in-situ pour deux, et d’autres surprises.La librairie revendique un choix varié, en littérature, bande dessinée, jeunesse, ou encore essais. « Notre objectif est aussi de faire découvrir des auteurs et des maisons d’édition moins connus du grand public pour apporter toujours plus de découvertes et de bonheur », renchérit Céline Dereims.Située sur le boulevard Clémenceau, à quelques mètres de la Grand-Place, non loin de la gare, la librairie jouit également d’un double parrainage : Dominique Brisson et Nicolas Houguet, auteurs tous deux, qui l’accompagnent dans l’aventure.Convivialité et découvertes… à suivre !