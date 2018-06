lesdessinateurs.com, quand les auteurs font leurs propres enchères

La situation est connue, et, malheureusement, n'évolue pas : la situation des auteurs de bandes dessinées reste précaire, entre des revenus en baisse et des charges plutôt à la hausse. Parallèlement, le marché des enchères de bandes dessinées a explosé ces dernières années, en laissant parfois les auteurs eux-mêmes sur le bas-côté. lesdessinateurs.com est une plateforme de vente de dessins originaux d'auteurs, par les auteurs.



lesdessinateurs.com, tout simplement : des ventes de dessins originaux, sans intermédiaire. L'auteur de bandes dessinées Lewis Trondheim a annoncé la création du site sur Twitter, en promettant plus de planches et plus d'auteurs dans les semaines à venir : « Et si on créait un site web pour vendre nos pages, nos crayonnés, nos illustrations directement à nos lecteurs ? »

Alors que le marché des enchères de bande dessinée se développe considérablement, autour du patrimoine, mais aussi des auteurs contemporains, un groupe d'auteurs s'est lancé dans la création d'un site de vente où s'offrir des dessins originaux. Les auteurs et autrices se chargent de l'expédition par leurs propres moyens, et reçoivent le produit de la vente, sans commission.

« L’auteur à qui est commandé la planche ou le dessin est seul responsable de son acheminement jusqu’à La Poste. Selon ses vacances, ses festivals ou autres, le délai de réception peut varier. L’envoi sera fait en recommandé accusé de réception LR3. Le site n’est pas une société, ni un galeriste », indique la plateforme.

La spéculation autour des planches originales, dessins et autres dédicaces, pour certains auteurs, représentait une nouvelle étape dans la marchandisation de la BD, aux dépens des créateurs eux-mêmes. « Certains d'entre nous font des dédicaces qui se revendent le lendemain à prix d'or sur eBay, et ça, c'est de l'argent perdu pour l'auteur et pour l'État », indiquait Christelle Pécout, vice-présidente du SNAC BD, lors du dernier Festival d'Angoulême, plaidant pour une rémunération des auteurs pour le temps passé en festival.

La plateforme lesdessinateurs.com permettra ainsi, pour les auteurs, de récupérer une partie du produit de leur travail... Pour le moment, le site affiche des originaux de Lewis Trondheim, Guillaume Bianco, Blutch, Mathilde Domecq, Fabrice Erre, Davy Mourier, Frederik Peeters ou encore Martin Vidberg.