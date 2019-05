Levy, Thilliez, Bussi : Canal + offre un audiolivre aux abonnés par mois

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Au sein du groupe Vivendi, qui a finalisé l’acquisition d’Editis en janvier 2019, se trouve en effet la chaîne cryptée. Une collaboration inédite a donc été mise en place : désormais, Lizzie, division livre audio dévoilée en janvier 2018 , collaborera avec Canal +. Une première illustrant, selon le groupe, le « projet industriel de Vivendi, rappelé en janvier dernier lors du rachat du 2e groupe d’édition en France ».Avec un catalogue de 200 titres disponibles, Lizzie propose les versions audio des romans de nombreux auteurs des différentes maisons tels que Marc Levy, Franck Thilliez, Michel Bussi, Harlan Coben ou Raphaëlle Giordano. Mais ne se contente pas de la seule littérature générale, comme on le voit : outre le thriller, on y propose développement personnel, documents, histoire, science-fiction ainsi que jeunesse.Au cœur de l’offre qui sera constituée, tout futur abonné qui souscrira aux packs thématiques « Intégrale » et « Les chaînes Canal + », les abonnés pourront profiter d’un livre audio par mois à choisir parmi tous les titres déjà inclus dans le catalogue Lizzie.« Chez Editis, nous avons l’ambition de diffuser le travail de nos auteurs auprès de tous les publics, en créant des passerelles entre les formats et les contenus. Nous sommes ravis de cette collaboration inédite avec CANAL+, en cohérence avec notre volonté de nous développer encore davantage dans le domaine de l’audio et de la voix », explique Pierre Conte, CEO d’Editis.Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe CANAL+, a déclaré : « Nous sommes très heureux et très fiers de ce partenariat avec notre société sœur Editis qui nous permet d’élargir l’offre du Groupe CANAL+. Ce nouveau service de livre audio s’inscrit dans le projet culturel de CANAL+ qui a vocation à proposer à ses abonnés des contenus diversifiés, en complément de son offre audiovisuelle premium. »