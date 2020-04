Liban : entre révolution et coronavirus, la double peine

par Stéphanie Baz





Et voici qu’après plusieurs mois de cette révolte populaire, le pays est entré dans une crise économique majeure. Avec la tempête du Covid-19, la coupe est pleine. Si bien que de récentes manifestations partout dans le pays ont bravé le confinement imposé pour exprimer une terrible souffrance. Ceux qui sont descendus dans la rue ont affirmé « préférer mourir du coronavirus que de faim ». N’oublions pas que l’État n’a rien de social au Liban et que dans ce genre de crise, c’est l’action citoyenne et associative qui parvient à apporter une aide aux plus démunis.Dans un pays où règne le plus souvent une douce fawda (gentil bordel), force est de constater que l’imposition des gestes barrières contre le coronavirus fonctionne plutôt bien. Distanciation sociale, port du masque, rapatriement impeccable et même prise de température des clients aux entrées des supermarchés ! Avec la peur, les Libanais seraient-ils devenus disciplinés ?Le peuple libanais, qui a subi les atrocités d’une guerre civile de quinze ans, est habitué aux drames inattendus. Le confinement rappelle douloureusement les heures sombres du conflit en bousculant le quotidien des gens. Les réflexes sont là : stocker la nourriture, l’essence, se barricader, vivre dans les maisons en attendant des jours meilleurs...Alors au Liban, comme ailleurs, quoi de mieux que cette situation inédite pour révéler véritablement l’âme d’un peuple ? Le Libanais est un battant et il saura relever le défi. En ce moment tout le monde réinvente son quotidien dans une morosité teintée parfois de touches de lumière.Au-delà des situations dramatiques vécues par certains, on retiendra la formidable envie de vivre qui caractérise si bien ce peuple méditerranéen. Face à l’épreuve et aux angoisses, les exemples de solidarité dans le quotidien pleuvent. Ainsi autrefois, pendant la guerre, les Libanais s’approvisionnaient souvent en jetant un panier rattaché à une corde de leur balcon jusqu’à la rue : l’épicier du coin ou le voisin en mesure de le faire le remplissait de denrées alimentaires. Aujourd’hui, les nouvelles technologies ont remplacé les paniers en osier.Le 21 mars dernier, jour de la fête des Mères, des centaines de fleuristes ont montré l’exemple. Confinement oblige, la plupart des Libanais ont boudé les magasins de fleurs qui sont pourtant traditionnellement dévalisés à cette date, tant cette fête est suivie au pays des cèdres. Qu’à cela ne tienne ! De jeunes fleuristes ont livré les bouquets de fleurs aux mères de famille à l’aide de drones !Le Liban est un grand village et les relations sociales y sont primordiales. Si l’exode est massif, la cellule familiale est préservée parmi ceux restés au pays. Alors, même confinés, les Libanais trouvent des moyens de partager des moments en famille, la plupart du temps autour de la table. Cela va de la mère qui envoie à son fils son repas du dimanche dans des boites en plastique à la voisine qui s’improvise cuisinière pour l’immeuble tout entier. On se contente de ces attentions quotidiennes en attendant de se retrouver pour de vrai.Confinés certes, mais ce n’est pas pour autant que les Libanais s’arrêtent de vivre. Bien au contraire. Ce peuple qui aime la vie plus que tout n’a pas forcément perdu son sens de la fête et du partage. Grâce aux réseaux sociaux et aux applications, ils socialisent à outrance et arrivent à parler et danser par téléphones interposés. La récente révolution, qui a finalement révélé l’âme de ce peuple, se poursuit à distance.Au Liban encore plus qu’ailleurs, il faudra sortir de ce confinement et surmonter la crise du coronavirus avec l’affirmation d’une unité sans faille, plus que jamais nécessaire pour sortir de l’impasse.Stéphanie Baz, franco-libanaise résidant à Paris, après avoir vécu longtemps à Beyrouth, est autrice de Liban, Debout malgré tout (Editions Nevicata). Elle est conseillère et consultante en communication. Spécialisée en politique française et européenne, elle conseille différents organismes internationaux et personnalités publiques.