Liban : un marché itinérant de livres anciens pour le plaisir des bibliophiles

Les bibliophiles sont aux anges à Byblos. Dans cette ville du district de Jbeil, au Liban, un marché du livre itinérant, du nom de Bookyard, donne la possibilité aux habitants de vendre, d’acheter ou d’échanger des livres anciens. Une initiative qui a été mise en place par Éliane Abi Chedid, en 2013.

Marché itinérant, Bookyard (via Facebook)







Itinérant, bénévole et bibliophile



« Bookyard est une initiative au service de la communauté et qui fonctionne grâce au bénévolat », explique la fondatrice. « Au début, on était un petit groupe de citoyens qui cherchaient à vendre des livres. En plus de ce qu’on avait déjà à proposer, on a fait une table et proposé à d’autres de s’installer avec nous… »



Éliane Abi Chedid est à l'origine une bibliophile qui avait envie de faire sortir les livres des librairies, pour les partager avec les autres. Et quel autre endroit pouvait-elle choisir si ce n'est le vieux souk de Byblos ? Elle met alors en place un marché de rue qui permettrait aux gens d'avoir accès à de nouvelles lectures tout en revendant les ouvrages devenus encombrants dans leur foyer.



Grâce au succès de son marché, Éliane Abi Chedid fait apparaître Bookyard entre septembre et novembre et de février à juin durant les jardins du CLAC (centre de lecture et d’animation culturelle) du Centre culturel de Byblos, le premier ou le deuxième week-end du mois.



Bookyard s'est aujourd'hui étendu au vignoble Ixsir, dans les hauteurs de Batroun, à la brasserie-bar du Colonel sur la plage de Batroun, à Ajaltoun, à Faqra, à Beyrouth au moment du street market de Monnot et au Souk el-Tayeb en centre-ville. En résumé, Éliane Abi Chedid a en tout ouvert 60 marchés itinérants depuis ses débuts en 2013.



“Pas de propagande”



Récemment, Bookyard a été contacté pour apparaître au centre culturel Khalil Gibran qui a rouvert en début d’année, à Bécharré. Les bibliophiles pourront vendre et acheter les livres anciens du 15 au 17 août 2019, lors de l'événement. « Il y a un bon nombre de personnes qui nous suivent à chaque événement. Les participants aussi sont devenus réguliers. Il y a deux librairies qui nous suivent : Halabi Bookshop et Ciel. Eux vendent des livres nouveaux, mais à des prix très réduits », précise Éliane Abi Chedid.



Lorsqu'une société ou une association contactent Bookyard, la contribution est de 10 % sur la vente au cours de l’événement. Cependant, la fondatrice a toujours refusé de participer aux activités visant à promouvoir une idéologie politique : « On peut trouver tous genres de livres sur notre marché, mais une des règles de participation consiste en l’interdiction de promouvoir une idée, une idéologie politique ou quelque chose de religieux sur un stand. Pas de propagande. Il est arrivé que Bookyard soit appelé pour apparaître dans un événement culturel lié à un parti politique. On a refusé », raconte-t-elle.



Des ateliers autour des métiers de l'écriture



Aujourd'hui, Bookyard a tenté de se diversifier et donc de s'ouvrir à de nouvelles activités. Toutefois, les ateliers proposés restent liés au livre, notamment autour du papier et de l’écriture. On peut relever ainsi des ateliers de calligraphie, d’écriture, d’origami, de recyclage de papier... Le marché itinérant a même permis à certains groupes musicaux d'apparaître près de ses stands, lors des foires culturelles du livre. Toujours en accord avec son principe de gratuité, Éliane Abi Chedid refuse que les différents animateurs payent une contribution.



Sensible à cette polyvalence, la mairie de Byblos a tenu à ce que le marché itinérant soit présent lors de la fête de la Musique, le 20 juin 2019. De plus, grâce également à une initiative municipale, Bookyard apparaîtra dans le jardin des artisans de Byblos pour des journées consacrées à la musique, à l’art et aux livres du 20 au 30 juin 2019.