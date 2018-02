“Libido”, la nouvelle voix de l'érotisme, dans vos écouteurs

Sans peur et sans reproche, la nouvelle collection d’audiobook érotiques annoncée ce 14 février chez Audible promet de beaux moments, seul ou à deux (ou plusieurs, hein), emplis de sensualité. Ayant interrogé plus de 2000 Français sur leur rapport à la voix et au son lors de leurs relations sexuelles, la maison propose donc cette nouvelle expérience offrant l’intimité qui manquait peut-être aux plus timides.

Avec près d’une vingtaine de titres rassemblant des textes érotiques classiques et contemporains édités par des maisons variées telles que La Musardine, Les Éditions Blanche ou encore Tabou, libre à vous de vous laissez tenter, où vous voulez.

Et si Audible a pris son temps pour ajouter à son catalogue cette catégorie d’ouvrage pourtant appréciée du lectorat, c’est pour lui faire découvrir par la même occasion une expérience audio qui, elle aussi, sort de l’ordinaire : Chambre 206. Enregistrée en son binaural à l’Hôtel Grand Amour du 10e arrondissement de Paris par Imaginary Club Experience et Olympe G (pornographe amatrice, comme elle se définie sur son Twitter).

Dans vos oreilles, de nouvelles sensations, redécouvrez de la langue de la sensualité. L’enregistrement d’une scène d’amour torride, guidée par une voix qui vous chuchote aux oreilles et guide votre imagination. La version longue sera publiée en mars prochain.

D’après la récente étude menée par Opinéa pour Audible, le format audio serait particulièrement adapté à l’érotisme. Plus de 19 % des 2000 Français interrogés affirment déjà utiliser la voix pour séduire en envoyant ou profitant de messages audio coquins par messageries interposées ou applications le permettant (Whatsapp et autres).