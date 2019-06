Libraire, elle partage son quotidien avec des “perles de la librairie” illustrées

« Artistes en herbe », une des bandes dessinées disponibles sur le blog de Minimouth Lit

< >

L'aventure a, bien sûr, commencé dans une librairie : « J'ai rencontré Héloïse alors que nous étions collègues dans une librairie de seconde main, nous sommes rapidement devenues de très bonnes amies », nous explique Gaëlle Guilleaume au téléphone. Sous le pseudonyme de Minimouth, elle publie sur son blog des chroniques — elle est grande amatrice de livres pour la jeunesse —, récits et réflexions sur des livres, des séries, des manga, des voyages... Le tout à cette adresse. On trouve aussi sur sa plateforme, à cette époque, des perles de librairie : des anecdotes amusantes et insolites qui émaillent son quotidien de libraire, à raison de 5 par mois, racontées à l'écrit. « Un jour, nous avons tout simplement discuté du projet d'en faire des illustrations, des petites bandes dessinées. Héloïse a fait ses études à l'école de recherche graphique de Bruxelles, et j'adore son style. »À partir de la rentrée 2018, les deux amies se mettent ainsi à l'ouvrage : « Je travaille sur le scénario, je réalise des petits story-boards, puis nous discutons avec Héloïse pour finaliser l'idée. Évidemment, c'est elle, avec son œil d'illustratrice, qui s'occupe du dessin », souligne Gaëlle Guilleaume. Le duo produit plusieurs dessins par mois, tout en s'assurant que Lalou, qui a quitté la librairie pour mener ses propres projets, puisse suivre le rythme.Libraire depuis 7 ans, Gaëlle Guilleaume travaille désormais, pour sa part, dans une librairie BD/comics/manga de Bruxelles, où les perles de librairie ne manquent pas, bien entendu : « Il nous en arrive tous les jours, en tout cas très régulièrement, et je les note dès que je peux. Pour l'instant, les dessins que nous avons publiés sont tirés de notre expérience au sein de la librairie d'occasion. »Difficile d'imaginer le quotidien d'un libraire sans perles : elles font partie du métier, le rendant parfois fascinant, parfois fatigant, et en fondent le côté humain et social : « Certaines perles sont plus agréables que d'autres, je pense notamment à celle avec les enfants, et d'autres sont hyper agaçantes, comme les clients malpolis. Elles peuvent énerver sur le moment, mais on en rigole avec l'équipe, au bout du compte. »Et désormais avec les lecteurs et les internautes : il est possible de retrouver les perles de la librairie de Minimouth Lit et Lalou à cette adresse . Et de suivre le travail de Lalou sur son site personnel