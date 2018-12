Libraires : quand l'arrondi supérieur finance des bibliothèques mobiles

Engagée dans une mission éducative, l’association Aide et Action vient de lancer une campagne : Libraires solidaires. Fondée en 1981, Aide et Action travaille principalement autour de l’éducation – avec une offre principale de parrainage proposée aux donateurs. Aujourd’hui, c’est pour mobiliser les libraires autour d’un projet de bibliothèque mobile, déjà lancé, qu’elle initie cette opération.





Des bibliothèques mobiles, sans peine

Agir en local, avec l'aide des libraires

Un engagement concret et solidarité

Le nerf de la guerre : l’argent. L’impératif : la solidarité. Libraires Solidaires découle de ces deux constats, et d’un appel lancé tant aux professionnels qu’aux lecteurs. Concrètement, l’opération « consiste à proposer aux libraires d’installer sur leurs terminaux de paiement une application qui invitera les clients à arrondir leurs achats à l’euro supérieur », explique Julien Lamy, responsable des partenariats, à ActuaLitté.« Les fonds ainsi collectés sont directement affectés à un projet d’amélioration de l’accès à la lecture au Cambodge que nous développons. »Pour ce faire, l’organisation s’appuie sur les tuk-tuk [prononcer touc-touc]. Il s’agit de véhicule transformé en bibliothèques mobiles, et plus adapté aux infrastructures et routes, parfois difficilement praticables. « Ils permettent d’accéder à des zones rurales plus efficacement, et de porter les contenus pédagogiques et les livres auprès des enfants », poursuit Julien Lamy.« L’avantage du tuk-tuk reste que les éléments moteurs et mécaniques sont réparables au niveau local, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une expertise spécifique. »Pour ce qui est des contenus que déplacent les tuk-tuks, on parle de livres, d’outils pédagogiques, de jeux – le tout pour une valeur d’équipement de 2500 €, incluant l’achat du véhicule. Autrement dit, sur une année, une librairie qui rejoindrait le mouvement Libraires Solidaires peut, par son action, parvenir à financer une bibliothèque mobile.« Nous mettons à disposition des enfants, durant la demi-journée que va passer la bibliothèque, les livres et jeux. De plus, le bibliothécaire peut animer des activités pédagogiques au cours de son passage. » Des tablettes, reliées à un écran, sont également intégrées au tuk-tuk, pour prolonger les interactions et la dimension pédagogique, avec des contenus adaptés.« Les enfants peuvent également emprunter les ouvrages, qu’ils restitueront la semaine suivante, quand la bibliothèque mobile repassera. »Mené avec une structure associative locale de droit cambodgien, qui fait partie de l’organisation Aide et Action, ce projet se veut en connexion directe avec la communauté, ainsi qu’avec les acteurs de l’éducation, autant qu’avec des associations. Même les éditeurs sont inclus : l’enjeu est de proposer des ouvrages en langue khmère, pour garantir l’accessibilité à la lecture.Si l’association sollicite aujourd’hui les revendeurs, ils sont d’ores et déjà trois libraires à avoir accepté de jouer le jeu de cette solution d’arrondi. « Elle est finalement très simple à mettre en place et gratuite pour le libraire. Elle lui donne la possibilité d’avoir une action de solidarité directe et de développer de nouvelles relations avec ses clients », souligne Julien Lamy.Pour le client, c’est transparent : au moment du paiement, est suggéré de faire un don, en arrondissant sa dépense à l’euro supérieur. Les sommes sont distinctes de la gestion de caisse du libraire, et sont collectées par Heoh, établissement agréé par la Banque de France et autorisé à donc collecter de l’argent pour le compte de tiers. Il garantit également la sécurisation des paiements et le transit des fonds.Chaque mois, Heoh récupère donc le don obtenu, et crédite Aide et Action, qui emploie les montants pour le développement de ces bibliothèques mobiles au Cambodge. Par la suite, un reporting est mensuellement adressé aux libraires, et l’association communiquera régulièrement sur les avancées du projet.Plusieurs contacts ont déjà été pris avec des associations de libraires en France – certaines se montrent enthousiastes, d’autres refusent, pour différentes raisons. Plusieurs CRL ont également fait preuve d’un réel intérêt.« Aide et Action fut la première association en France à avoir mis en place le parrainage d’enfants. 74 % de nos ressources proviennent des 50.000 parrains et donateurs réguliers – soit près de 12 millions €. Nous opérons également des partenariats avec des entreprises, en France, ainsi qu’en Asie du sud, Asie du Sud-est et Afrique. Nos antennes locales collectent des fonds pour garantir la qualité de leur travail. »Bien entendu, l’association est en relation, à travers des appels d’offre, avec l’agence française de développement ainsi qu’avec l’Union européenne.« Le cœur de notre mission demeure l’éducation, et nous intervenons sur différentes thématiques qui en découlent. Ce peut être faciliter les transports pour déplacer les élèves, créer des écoles dans des zones reculées et d’autres actions : formation professionnelle des jeunes, alphabétisation des adultes, éducation des femmes et des filles, formation des professeurs, amélioration de contenus pédagogiques, etc. »Et d'ajouter : « Avec Libraires solidaires, nous voulons offrir la possibilité aux professionnels d’avoir action globale en s’engageant dans une action concrète de solidarité, partagée avec leurs clients. »