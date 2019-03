Librairie : à Singapour, la chaîne japonaise Kinokuniya réduit la voilure

(photo d'illustration, une filiale de Kinokuniya à Bangkok - Wpcpey, CC BY-SA 4.0)



Kinokuniya est une chaîne japonaise de librairies présente dans une dizaine de pays du monde à travers plus de 80 magasins. En 1983, une filiale s'exporte hors de l'archipel pour s'installer à Singapour. Après plus de trois décennies d'activités, elle fermera ses portes le 21 avril.« Nous cherchons à consolider et à canaliser nos ressources limitées pour un meilleur déploiement au sein de nos autres commerces », peut-on lire sur le site officiel de la librairie Si les premiers clients de Kinokuniya à Singapour étaient d'abord des expatriés japonais, la librairie a rapidement inclus des titres en anglais dans sa gamme de best-sellers. Le magasin de plus de 1200 m2 comprenait donc plus de 150.000 titres en anglais, japonais et chinois.Kinokuniya possède trois autres points de vente sur l’île, situés dans le centre commercial Takashimaya de Ngee Ann City, à Bugis Junction et enfin à Jem.Via The Straits Times