Librairie cambriolée à Paris : aucun livre volé, juste des dégradations “absurdes”

Soutenir les librairies, agir au quotidien

Des ouvrages de tous les styles et de toutes les époques, un penchant pour les petites maisons, un ravissant sous-sol aussi composé de poutres, de pierres, de briques et décoré sous le modèle industriel qui accueille un espace d'exposition. La librairie Les Libraires associés fait partie de ces endroits chaleureux, de ces librairies insolites qui ont tant à offrir.Le charmant magasin situé dans le quartier de la Goutte d'Or, ainsi que l'appartement du gérant, Jacques Desse, s'est fait cambrioler pendant la nuit du samedi 19 au dimanche 20 octobre. « Un cambriolage normal qui n’a pas ciblé les livres » nous confie-t-il, la voix encore tremblante.« La librairie n’était pas visée en tant que telle. Ils ont dégradé des choses notamment en déversant de l’eau dans les bureaux. » Un geste que le gérant n'arrive pas à expliquer : « C'est une action absurde. C'est peut-être pour les empreintes ou du vandalisme gratuit ».Et d'ajouter : « Comme vous le savez, on est à la Goutte d’Or, un quartier un peu difficile : on essaie de faire vivre un beau lieu de culture dans une ancienne galerie, mais dans des conditions on ne peut plus compliquées. Cette forme d’agression dans ce qu’elle a de symbolique a été très dur à vivre ».Aucun livre n'a été volé, alors même que la librairie abrite des livres anciens et de collections : « Ils n'imaginent pas que les livres peuvent être précieux, ils les ont dégradés, ils ont même marché dessus, ils s'en fichent. » La librairie n'avait jusque-là jamais eu de soucis. « Mais tous les habitants de la Goutte d’Or ont des problèmes un jour ou l'autre » affirme Jacques Desse, avant de nous raconter l'histoire de Samir Lebcher, l'âme de Barbès qui a fermé son kiosque en mai dernier.​​​​​​​« C'est difficile d'être commerçant, et puis en tant que libraire et lieu culturel indépendant, c'est pour tout le monde compliqué, il faut faire des efforts, mais si en plus on doit lutter contre des problèmes extérieurs, des problèmes de sécurité... Il y a quelques mois, le grand kiosquier de Barbès a fermé. Il était très célèbre dans le quartier. C'était une des âmes du quartier, son père était déjà kiosquier. Et puis, il a décidé de partir pour ces raisons de sécurité, il subissait tous les jours et un soir il s'est fait agresser. C'était la goutte d'eau.»​​​​​​​« Alors oui on n'est pas dans le Bronx non plus » plaisante-t-il. « On peut se promener à Barbès sans être en danger ».​​​​​​​« C'est un cambriolage comme il y en a tellement à Paris » insiste Jacques Desse. ​​​​​​​« Mais le fait que ce soit une librairie et en plus à la Goutte d'Or, cela soulève une grande émotion. Nous recevons des dizaines et des dizaines de messages de soutien, et de toutes sortes de gens : des voisins à des élus de tous bords politiques. À certains moments, ça me met les larmes aux yeux. C'est vraiment très réconfortant. On a réalisé du coup, et beaucoup mieux, à quel point notre présence était importante pour les gens ici, on ne s'en rendait pas compte. »La librairie a rouvert ses portes dès le début de semaine. Et si les dégâts ne sont que matériels, à la question d'un soutien financier, le gérant à un avis bien arrêté : ​​​​​​​« Pleins de gens nous propose leur aide matérielle, ou alors nous disent de mettre en place une sorte de collecte. On a pas besoin de ça. Ce que je dis aux gens c'est que si vous voulez que les librairies existent, allez-y ! Il faut y aller, il faut participer à leurs événements, c'est le seul soutien que vous pouvez donner. Il n'y a pas que nous, des tas de gens se battent chaque jour pour faire vivre quelque chose de quantitatif. »​​​​​​​« Ce n'est pas quand les gens sont morts qu'il faut les regretter », mais faire quelque chose quand il en est encore temps et ainsi « soutenir moralement, ces commerces, ces lieux ».