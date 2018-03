Librairie de France Groupe : en Côte d'Ivoire, 80 années de livres

Pour son 80e anniversaire, la librairie de France Groupe, basée en Côte d’Ivoire, prévoit une série de rendez-vous tout au long de l’année. L’établissement affiche d’ailleurs une belle santé : avec 12 à 13 milliards de FCFA de chiffre d’affaires l’an passé, la boutique garde son statut de leader.





Crédit Librairie de France Groupe



« Je pense que nous avons encore un potentiel », confiait, optimiste, l’acteur PDG René Yedieti, à l’occasion d’une conférence de presse. Propriétaire de la librairie depuis son rachat en mars 2005, il a su redresser la situation : à l’époque, le groupe réalisait 6 milliards FCFA de revenus.

Ce rachat a permis un renouveau, alors qu’en 2004, 18 des 24 librairies avaient été pillées lors de la rébellion. À ce jour, neuf librairies et un site de vente en ligne poussent le commerce — qui double la vente de livre avec des fournitures de bureau, mais également des logiciels. LDF réunit trois enseignes, Libraire de France, Barnoin informatique et de Burotop.

« Nous voulons aussi égayer et fédérer aussi le personnel qui est la cheville ouvrière de la maison ainsi que tous nos partenaires les banquiers, nos fournisseurs, les journalistes », poursuit le PDG, cité par l’agence AIP.

Et d’annoncer que de nombreux auteurs, avec Christiane Taubira pour commencer, ce 22 mars, accompagneront les célébrations. Par la suite, pour d’autres rencontres et dédicaces, suivront Fatou Diome, Érik Orsenna, Jacques Attali et Margueritte Abouet.

Et de conclure : « Il y a des festivités. Il y aura des déjeuners en faveur des partenaires-écoles, du personnel et un dîner gala dédié aux entreprises et institutions. Nous aurons aussi des cérémonies de récompenses des auteurs à travers le prix de Librairie de France de meilleures ventes et le prix découverte. »