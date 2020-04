Librairie : des reports d'échéances, certes, mais les frais fixes demeurent

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Des frais fixes qui persistent

Interrogé par Paris Match , Olivier Nora se garde bien d’exprimer un avis sur la réouverture ou non des librairies. « Les libraires sont-ils majoritairement demandeurs de prendre le risque sanitaire d’une mise en contact directe ? Le très faible chiffre d’affaires prévisible permettrait-il d’amortir les frais de structure d’une librairie ouverte dans des centres-villes désertés ? »Et de rappeler que les éditeurs ont apporté une série d’assurances pour aider les commerces de détail — « faciliter les reports d’échéances pour les librairies en difficulté sans facturation de frais, les prochains ouvrages livrés à l’office étant destinés à se vendre sur un temps plus long », indiquait le Syndicat de la librairie.Benoît Bougerol, président de La maison du livre à Rodez et de Privat à Toulouse, porte en effet un regard plus nuancé. « Sur le fond les reports d’échéance, les facilités de trésorerie, le crédit rapide des retours (qui en fait sont bloqués dans les librairies fermées comme Prisme), ne peut pas suffire », explique-t-il à ActuaLitté.La réalité est simple : une librairie fermée avec son personnel au chômage aura tout de même l’équivalent de 15 % du CA en charges fixes à payer, estime-t-il. Cela implique différentes dépenses comme loyer, abonnement EDF, informatique, amortissements, et rémunération des dirigeants mandataires sociaux, sans chômage, etc.Bien entendu, pour la question des loyers, des solutions d’aménagement sont possibles, mais il s’agit là de suspension : les sommes seront malgré tout à payer, plus tard.Dès lors, le calcul est simple : « 15 % (de perte par rapport à un CA théorique normal) sur 2 mois c’est un trou de plus de 2 points dans le résultat alors qu’il est en moyenne de 0,6 %. Nous passons tous en perte, sans réserve… », poursuit le libraire.En outre, « la reprise sera difficile avec des équipes présentes et payées, et des clients peu présents. Donc des pertes plus fortes en reprise pendant 1, ou 2, ou 3 (?) mois ».La solution se dessine simplement : « Donc soit les grands fournisseurs éditeurs lâchent 2 ou 3 points de leurs résultats nets qui sont (d’après leurs bilans) entre 6 et 12 %, soit ce sera l’hécatombe. »Alors ? Eh bien Giuseppe Tomasi di Lampedusa revient à l’esprit : « Que tout change pour que rien ne change. » Autrement dit, « le partage de valeurs dans la chaîne du livre change, pour que cette chaîne du livre tienne et que l’édition ne se retrouve pas en chien de faïence devant la grande distribution et les sites internet de la mondialisation… »Avec un autre risque, celui de perdre la clientèle, qui sera de plus en plus multicanale. Et plus nécessairement avec les libraires indépendants, quand, ils basculeront, post-confinement, sur internet.Et Benoit Bougerol de conclure : « Je rejoins donc de vœu d’Olivier Nora : que cette crise permette de refonder nos relations sous l’ombrelle protectrice du prix unique du livre… »