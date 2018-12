Librairie et diffusion : “Malheureusement, nous devons faire des choix”

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Relativiser : commercialement, rien ne change

Des changements nécessaires

Sur ses réseaux sociaux, Fabienne van Hulle s'est élevée contre les méthodes de la diffusion Flammarion, déplorant une communication « impersonnelle ». Par un courrier, la libraire a appris qu'elle ne recevrait plus de visite de sa représentante. « D'un côté, on dit qu'il faut des librairies indépendantes, que cela est important pour la bibliodiversité, et de l'autre, on méprise totalement le petit libraire, celui qui ne fait pas de piles avec 50 exemplaires du prochain Houellebecq », nous expliquait la libraire « Je peux comprendre que cette libraire soit mécontente, mais, et c'est peut-être une erreur de ma part, j'ai pensé qu'il était plus correct de lui annoncer la nouvelle par courrier que par email ou par téléphone », nous précise Pierre Liorzou, directeur des ventes de Flammarion et auteur de la lettre reçue par Fabienne van Hulle. « Parfois, les diffuseurs n'envoient même pas de courrier et, ici les conditions commerciales ne changent pas, les points de remise ou l'office ne sont pas concernés. »Le compte de la librairie, précisait encore le courrier, sera désormais géré par le service de la Diffusion Générale de Flammarion, au siège du groupe. « Tous les ans, nous revoyons l'organisation de la diffusion : c'est un milieu assez vivant, et nous avons récupéré de nouveaux catalogues en diffusion, notamment ceux d'Humensis, pour le scolaire, et Futuropolis et Gallimard BD pour la bande dessinée », explique Pierre Liorzou.« Nous devons donc visiter de nouveaux lieux, comme les librairies scolaires et de BD, tandis que ce n'est plus possible pour d'autres. Malheureusement, nous devons faire des choix. »Impliqué depuis 18 ans dans la diffusion-distribution chez Flammarion, notamment en tant que représentant lui-même, Pierre Liorzou rappelle que les représentants n'étaient qu'au nombre de 6 à une époque, contre 12 personnes sous sa direction aujourd'hui, pour couvrir le territoire français. « Nous avons donc investi pour mieux servir les librairies de taille modeste et nous savons que ce serait très compliqué sans eux : ce sont nos interlocuteurs. »La « réorganisation de la diffusion Flammarion » évoquée dans le courrier reçu par la librairie Place Ronde n'est pas lié à une restructuration de la diffusion ou du groupe Flammarion : en soi, aucune perte d'emplois n'est à déplorer, mais aucune embauche non plus. « Les représentants, qui effectuent en moyenne 50 à 60.000 km par an, ne sont pas taillables et corvéables à merci, quand il n'est plus possible de les envoyer dans un lieu, le siège prend le relais. »La relation à distance, depuis le siège de Flammarion, a nécessité le développement d'autres outils, qui sont largement utilisés par la diffusion, comme les lettres d'information et les bons de commande personnalisés, par exemple. « Si l'on voit qu'une librairie est plutôt littéraire, on va essayer de développer ce pôle avec elle, même si le représentant ne peut pas passer », souligne Pierre Liorzou.Place Ronde — comme « quelques autres librairies, ces changements n'en concernent que deux ou trois » — a désormais un statut qui la place sous la gestion du siège, mais « la situation peut très bien évoluer à nouveau l'année prochaine, comme son statut », conclut le directeur des ventes.