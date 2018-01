Librairie et lecture au Nigéria : Chimamanda Ngozi Adichie est explosive

Au Quai d’Orsay, la journaliste et écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie a fait forte impression. Invitée dans le cadre de la Nuit des Idées, c’est un public de 300 personnes qui assistait à la rencontre. Et quand la journaliste Caroline Broué lui demande si l’on trouve des librairies au Nigéria, c’est l’ovation.





Chimamanda Ngozi Adichie





Productrice pour France Culture, Caroline Broué menait en effet l’entretien (à retrouver en intégralité en fin d’article), avec Chimamanda Ngozi Adichie. « Est-ce que vos livres sont lus au Nigéria ? » Réponse du tac au tac : « Tout à fait : ça va peut-être vous choquer, mais oui. » Et l’animatrice d’enchaîner : « Est-ce qu’il y a des librairies au Nigéria ? »

La question fait sourire, jaune, l’auteure, mais l’animatrice souligne que le Nigéria est souvent présenté à travers la violence, et le mouvement terroriste Boko Haram. D’ailleurs, insiste-t-elle, demander si on lit dans son pays ne semble pas plus incongru que d’interroger la pratique de la lecture en France.

« Je pense que cela reflète assez mal ce que sont les Français, le fait que vous ayez à poser une telle question… Je suis vraiment honnête avec vous », relève Chimamanda Ngozi Adichie. Ovation dans le public. « Cela donne une mauvaise image des Français. »

« Parce que, vous savez, on est en 2018 quand même. Mes livres sont lus au Nigéria, sont étudiés dans les écoles et pas seulement au Nigéria, dans l’ensemble du continent africain. Et cela me touche beaucoup parce que, bien entendu, je suis reconnaissante d’être lue partout dans le monde. Mais le fait de savoir que je suis lue par les personnes qui sont les sujets de mes livres, c’est très important. »



Depuis la parution de son premier ouvrage, Purple Hibiscus, Chimamanda Ngozi Adichie a été présentée à raison comme l’une des voix littéraires les plus importantes de sa génération. Et nombre de critiques saluent son apport à la littérature — et pas simplement africaine. Avec Americanah, elle porte une nouvelle fois ces valeurs (ed. Folio, traduction Anne Damour).

Et elle l’a parfaitement démontré au cours de son intervention : « Je ne m’attends pas à ce qu’un Français sache tout du Nigéria. Moi-même je ne sais pas tout de la France. Mais être invitée à dire “aux Français que l’on a des librairies au Nigéria parce qu’ils ne le savent pas”, c’est répondre à une idée volontairement rétrograde : que l’Afrique est si différente, si pathologiquement différente, qu’un non-Africain ne saurait faire d’hypothèses raisonnables sur ce qui s’y passe », reprend-elle dans un post sur Facebook.

Les questions qu’elles posent sont alors plus larges : considérant la situation des librairies partout dans le monde, c’est l’accessibilité aux livres dont elle préfère parler. Elle qui estime avoir toujours été auteure, voyant cette profession comme un héritage légué par ses ancêtres, précise : « Les librairies sont en déclin partout dans le monde. Et cela vaut la peine d’en discuter, de s’inquiéter et que cela change, espérons-le. »

Caroline Broué s’est par la suite expliquée sur Facebook : « J’ai, je l’avoue, été interloquée, surprise, par cette rupture de ton que je n’ai pas comprise, car c’est une question que je pose souvent aux écrivain·e·s du monde entier. Mal à l’aise, j’ai mal réagi et tenté de répondre par une complicité ironique. […] Cette séquence me fait apparaître aujourd’hui comme insultante. Je suis mortifiée du tour que tout cela a pris. Mortifiée, et profondément désolée d’avoir choqué ou blessé des personnes. »

Mais Chimamanda lui a déjà rendu justice, avouant qu’elle n’avait pas perçu l’ironie du propos, attendu que l’animatrice n’avait pas fait preuve d’ironie jusqu’à lors. Fin de l’histoire, de toute manière l’important est de se régaler avec l’ensemble de cet entretien. Il a permis d’aborder la nécessité de la lecture chez les politiciens, et plus encore, le regard cynique que porte son pays sur Donald Trump.