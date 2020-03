Librairie : “Hors de question de retourner sur nos lieux de travail”

Librairie L'impromptu - Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0, photo d'illustration)





Flâner en librairie, comme le notait le ministre de l’Économie, n’est pas à l’ordre du jour ; selon les propos de Bruno Le Maire, l’hypothèse pourrait être d’instaurer des règles comme pour les supermarchés : distanciation, limitation du nombre de clients, etc. Or, déplore l’organisation syndicale, le plaisir de la flânerie n’est « pas compatible avec les exigences sanitaires actuelles ».Et d’interroger : « Envisagerait-on sérieusement de transformer les librairies en drive-in et les libraires en manutentionnaires-livreurs ? Ce sera sans nous ! »De fait, le livre en tant qu’objet en papier représente un danger significatif : le coronavirus a une durée de persistance de cinq jours sur du papier, relève France Info . Ouvrir une librairie reviendrait alors à recréer « les conditions de milliers de microcontacts et donc autant de possibilité de contaminations ».Mais le dilemme est cornélien : attendre des aides de l’État, qui ne permettront pas de préserver l’ensemble du maillage des établissements, ou rouvrir en occasionnant des risques de contamination, malgré des consignes strictes ? La conclusion pour le SLI-CGT est simple : « Les librairies doivent rester fermées. »Il en va de même pour les centres logistiques qui n’ont pas « une importance vitale ». Car si Amazon a aujourd’hui la possibilité de « grignotter des parts de marché parce qu’il a la possibilité légale de jouer avec la santé de ses salariés et de ses clients ». Selon les informations d’ActuaLitté, Amazon aurait cependant cessé ses réassorts : la plateforme n'est plus livrée par les fournisseurs, mais les commandes clients peuvent être honorées sur le stock. Ce n’est pas à travers ce prisme que le cybermarchand prendrait de l’ampleur.Le SLI-CGT exhorte toutefois les salariés de la firme à « utiliser leur droit de retrait », considérant qu’ils sont « aujourd’hui en danger ».Si les propos du ministre sont appréciables en période de crise, l’attachement à la librairie fait toujours plaisir à entendre, continue le SLI-CGT. Mais il souligne avec amertume que « ce discours n’est pas habituel. Les librairies souffrent depuis longtemps de l’absence de volonté ou de courage des gouvernements successifs à affronter le pouvoir économique d’Amazon ».Charge donc aux pouvoirs publics de s’emparer désormais du sujet, et de la survie des librairies indépendantes. L’heure est cependant à la « lutte contre la propagation d’un virus potentiellement mortel ». Avec, et c’est probablement une première dans la vie de la CGT, cette injonction à écouter les consignes posées par Emmanuel Macron, émanant de scientifiques : « Pour sauver des vies, restez chez vous. »La conclusion est sans appel : « Il est hors de question que nous retournions sur nos lieux de travail. »