Librairie L’étage à Yverdon-les-Bains : 10 ans d'indépendance

Libraire généraliste indépendante et responsable de la librairie l’étage depuis 10 ans, Céline Besson est aussi membre du comité de l’association professionnelle. Intéressée par la littérature en général, elle court souvent après le temps pour lire.La librairie L’étage est fondée en avril 2009 sur les cendres encore chaudes de la librairie Fahrenheit 451 faisant elle-même suite à la librairie La Fontaine qui s’était installée dans ces mêmes locaux de la rue du lac 44 au premier étage en 2002. L’étage occupe un espace de 120 m2 et possède un stock de 10.000 ouvrages.Librairie générale indépendante, la librairie L’étage se veut être une librairie pour tous ; petits et grands lecteurs. Le lieu propose bibliothèques et tables présentant de la littérature, allant de la poésie aux contes en passant par les récits de voyages, de la bande dessinée, des sciences humaines, des beaux-arts, du développement personnel, de la littérature jeunesse, des ouvrages scolaires mais aussi des livres d’occasion.Malgré sa petite structure, sa volonté première est d’offrir un conseil personnalisé à ses clients et aussi un suivi des commandes rigoureux. Une ambiance chaleureuse « comme à la maison » avec un petit salon de lecture, c’est cela aussi L’étage.Sont organisées régulièrement à la librairie des rencontres avec des auteur-e-s. Les libraires responsables tentent de rester créatives dans leurs propositions à la clientèle, comme par exemple des abonnements découvertes pour les adultes et les plus jeunes.La librairie L’étage est actuellement gérée par Céline Besson, libraire qui prendra part aux assises de l'édition , avec la collaboration de Sylviane Balka, ainsi que Nathalie Wyss, spécialisée en littérature jeunesse et Cyrielle Cordt-Moller, libraire.Contact : librairie@l-etage.chInformations : Librairie L’étage, Rue du Lac 44, 1400 Yverdon-les-Bains, +41.24.425.10.41, www.l-etage.ch