Librairie Le Renard doré : l'art de la communication sociale

par Manon Tassy



Article réalisé et publié dans le cadre des travaux menés avec les élèves du Master 1 Apprentissage de l'université de Villetaneuse — Paris 13, spécialité Commercialisation du livre.





En annonçant l’arrivée prochaine de la librairie le 20 mars 2018 sur les réseaux sociaux pour une ouverture le 5 mai, l’équipe du Renard Doré a réussi à susciter de l’impatience. Ils ont posté de nombreuses photos des travaux, de l’intérieur de la librairie, des tapisseries choisies ou encore de l’enseigne une fois installée.Résultat : les internautes suivaient les évolutions pas à pas, tout en découvrant peu à peu l’ambiance particulière de la librairie. Ceux qui suivaient les pages de la librairie sur les différents réseaux sociaux ont senti l’impatience monter au fur et à mesure des jours. Le 11 avril, ils avaient déjà plus de 300 likes sur la page Facebook ainsi que 150 abonnés Instagram.Le Renard Doré, contrairement à beaucoup d’autres libraires, a son univers visuel propre avec un code couleur. Leur choix de tapisserie pour leur boutique, différente d’un étage à l’autre, rend l’endroit féerique et très différent d’une libraire lambda. C’est la même chose pour leurs différentes pages sur les réseaux sociaux : la couleur, l’aspect visuel léché et le côté artistique des photos sont les maître-mots pour mettre en valeur les titres qu’ils vendent.La librairie est même jusqu’à aller créer les éditions du Renard Doré pour produire leurs propres visuels et affiches le 30 mai 2019. Ils travaillent avec des artistes et des graphistes pour créer leurs différents goodies et ne se ferment pas à la possibilité, dans le futur, de se tourner vers l’édition de livres... Leurs visuels sont classés en trois collections, comme des livres, et sont souvent très appréciés des internautes.En plus de proposer un très grand choix de mangas neufs, la librairie Le Renard Doré possède tout un rayon de littérature japonaise ainsi que de livre sur la culture nippone. Il s’agit réellement de plébisciter l’ensemble des aspects littéraires du Japon, mais pas seulement puisque de nombreux accessoires aux couleurs du pays du Soleil Levant sont aussi proposés à la vente : figurines, carnet, éventails...Or, ce commerce ne propose pas que du bien matériel ! En effet, et comme beaucoup de librairies maintenant, ils organisent de nombreux événements. Les classiques séances de dédicaces et rencontres sont évidemment toujours là, mais il y est également proposés des soirées à thème, notamment pour Halloween, des escape game autour d’un univers d’un manga, des ateliers onigri et des séances de rencontres entre plusieurs éditeurs autour d’un thème particulier.Le public ne vient donc pas seulement acheter au Renard Doré, mais aussi profiter de l’ambiance et des activités diverses et variées qui y sont proposées ! Le tout est, bien sûr, annoncé sur les réseaux sociaux à coup de posts et de stories, puis, lors de l’événement, partagé et relayé avec des vidéos ou des photos.Le Renard doré utilise ses réseaux sociaux pour montrer et annoncer de nombreuses choses : des événements, des mises en avant de nouveautés ou de titres de fonds, des annonces de sorties culturelles autour du Japon, des arrivées de goodies, des concours, des soldes... Quelle que soit la nature du post, le même schéma est reproduit. Ils font une belle photo ou un beau montage, puis donnent les informations importantes sur le produit ou l’événement, vient ensuite un résumé, puis l’avis si c’est un produit avant d’ajouter des hashtags.En plus de faire de belles photographies, ils font ressentir à ceux qui les suivent un fort sentiment d’appartenance à une communauté. En commençant tous leur post par des petits surnoms tels que « mes petits renardeaux », les clients se sentent privilégiés et proches de leur libraire. L’utilisation des émojis transmet également un sentiment de joie, montrant le côté très expressif et presque amical des publications.Avec plus de 12.500 abonnés sur Instagram, 3495 sur Twitter et 3813 sur Facebook, on peut voir que cette communication plaît, surtout sur le réseau social mettant en avant les photos et donc le visuel. Quand on sait que 41 % des acheteurs de mangas en librairie physique ont entre 15 et 29 ans (GfK), et que la majorité des utilisateurs des réseaux sociaux ont entre 18 et 34 ans , on comprend combien cette stratégie peut aider un commerce à avoir des clients et à les fidéliser. Pour une librairie spécialisée manga, ces chiffres peuvent être surprenants.En effet, cette communauté est très présente sur le réseau social au petit oiseau bleu, mais pas forcément celui des photos, alors que le Renard Doré a plus de followers sur ce dernier. Il semble donc que leurs publications attirent un public plus large que seulement les acheteurs de manga : elles attirent aussi les personnes aimant l’esthétique des photos.