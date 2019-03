Librairie Nouvelles Pages, à Carouge : partage et échanges

Nouvelles Pages, CC BY SA 2.0



Nouvelles Pages, CC BY SA 2.0

< >



La librairie est créée est en 2009 par Véronique Rossier, libraire depuis 1987 et présidente du domaine libraire de l’Association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires.La propriétaire anime régulièrement la librairie avec des rencontres d’auteurs-e-s, lectures ou conversations, parfois en collaboration avec des manifestations locales, comme le Festival Les Créatives, La Fureur de lire, Le Printemps carougeois et cette année avec le salon du livre.L’organisation régulière d’évènements apporte un complément culturel important et demandé par les client-e-s fidèles de la librairie. La librairie est un lieu de partage, d’échanges et de rencontres, accessible à toutes et tous.La littérature aide à vivre et à voir le monde. En ce sens, chaque lecteur chaque lectrice doit pouvoir trouver le livre qui lui conviendra, et le libraire est là pour l’accompagner dans son choix : une mission qu’il tient à cœur de Veronique Rossier d’accomplir.Véronique Rossier sera présente aux assises de l'édition Contact : librairie@nouvellespages.chInformations : Librairie Nouvelles Pages, Rue Saint-Joseph 15, 1227 Carouge, +41.22.343.22.23, www.nouvellespages.ch